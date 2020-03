Zorgcentra worstelen met eenzaamheid door coronavirus

'Wat natuurlijk ontzettend belangrijk is dat we het contact met buiten minimaliseren om coronabesmettingen te voorkomen', zegt Thijs Houtappels, bestuurder van zorggroep Atlant. Zorgbestuurders maken steeds een afweging tussen veiligheid en het welzijn van mensen, legt hij uit. Iedereen de hele dag op zijn kamer laten zitten is misschien de veiligste optie, 'maar het is geen kwaliteit van leven'.

Kaartje sturen en activiteiten in kleine groepen

De medewerkers Atlant proberen daarom nog steeds leuke dingen te organiseren, maar wel verantwoord. Er is plek voor activiteiten in kleine groepen waarbij mensen geen contact met elkaar hebben.

Cisca van Kouwen, verpleegkundige bij mensen met dementie, is met bewoners gaan bingoën. 'We hadden vandaag een beautyochtend op het programma staan, die hebben we niet door laten gaan omdat je dan toch wel veel mensen aanraakt. En we gaan het niet opzoeken als het niet nodig is.'

Ook verplegers van woonzorgcentrum Rhederhof in Rheden zijn creatief. Ze vragen mensen om hun bewoners een kaartje te sturen met een 'leuk positief verhaal'. 'Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen vanuit het RIVM en de regering zullen onze bewoners minder vaak bezoek krijgen en kunnen wij niet meer op pad met onze bewoners. We kunnen ons voorstellen dat door ze zich wat meer eenzaam voelen.'

Kaartjes kunnen gestuurd worden naar:

Woonzorgcentrum Rhederhof

Worth Rhedenseweg 45

6991 DV Rheden.

'Kinderen niet welkom'

Om coronabesmettingen te voorkomen, gelasten veel zorginstellingen activiteiten af. 'Alle evenementen waar relatief veel mensen van buiten bij zijn, zullen sowieso gecanceld worden', zegt Houtappels. 'Dat begint echt al bij vier of vijf mensen.' Het gaat dan om gezamenlijke maaltijden, kerkdiensten en bingo's in zijn zorghuizen.

En verpleeginstellingen zetten massaal een rem op het aantal bezoekers. Houtappels gaat daarin verder dan gemiddeld. 'Wij vragen mensen geen kinderen mee te brengen van jonger van 5 jaar. Omdat die toch vaak verkouden zijn', zegt hij. 'En we vragen om zoveel mogelijk maar met één bezoeker tegelijkertijd te komen.'

Bellen tegen eenzaamheid

Niet alleen ouderen in verpleeghuizen krijgen minder bezoek, maar ook ouderen die nog thuis wonen, is de verwachting. Kinderen en kleinkinderen moeten hun bezoeken aan ouderen en mensen met een verminderde weerstand zoveel mogelijk beperken, luidt het advies van het kabinet. Bovendien moeten ouderen grote groepen zoveel mogelijk vermijden. Dat werkt eenzaamheid in de hand.

Daarom raad ouderenbond ANBO iedereen aan hun opa's, oma's en ouders wat vaker te bellen. De ANBO heeft ook een speciaal nummer geopend voor ouderen die door de corona-crisis eenzamer worden. Ze kunnen voor een praatje bellen naar 0348 – 46 66 66. Het nummer is niet bedoeld voor medisch advies.

