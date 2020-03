Corona in Gelderland: de vragen én antwoorden van vandaag

GGD-arts Ashis Brahma beantwoordt vrijdag de vragen. Beluister hier het gesprek terug, of lees de vragen en antwoorden eronder verder. Het laatste nieuws over het coronavirus is te vinden in ons liveblog.

Lees hier het complete gesprek met arts infectieziektenbestrijding Ashis Brahma terug:

Worden kinderen nou wel of niet ziek van corona en zijn ze besmettelijk?

'Je kunt natuurlijk nooit zwart-wit 'ja' en 'nee' zeggen. Maar feit is dat de meeste kinderen niet ziek worden van corona. Het zal wel eens een keer voorkomen dat een kind corona krijgt, maar door de bank genomen is het ziektebeeld veel minder dan bij volwassenen - en dan met name bij ouderen. Of kinderen besmettelijk kunnen zijn, is een moeilijke vraag. Zoals we er nu vanuit gaan, is het waarschijnlijk zo dat je symptomen moet hebben om mensen te infecteren met deze ziekte. Als ik uitga van de kennis zoals die nu is, besmetten kinderen anderen niet.'

Een verjaardagsfeestje met zo'n veertig tieners, wel of niet laten doorgaan?

'Gezond verstand staat voorop en het leven gaat door. De overheid vraagt om zo min mogelijk grote groepen bijeen te brengen. Ga je met z'n veertigen op een studentenkamer zitten, dan zit je wel hutjemutje. Doe je het in een tuin, dan is het al een ander verhaal. Nogmaals: gezond verstand staat voorop. Denk goed na. Zijn er mensen die hoesten en proesten, dan kun je die mensen beter vragen niet te komen.'

Kan ik nog wel naar het buitenland om vakantie te vieren?

'De app 'GGDreistmee' en de lokale GGD's kunnen je veel advies geven. Er zijn een paar landen die op dit moment niet geadviseerd worden als plek om te bezoeken: China, Iran en Italië. China en Iran zijn niet echt vakantielanden, maar Italië is dat wel. Het lijkt me niet verstandig daar nu naartoe te gaan. Nogmaals: gebruik je gezond verstand. Vakantie is belangrijk, maar nog veel belangrijker is dat we gezond blijven. Het specifieke advies zul je moeten vragen aan de reizigersarts. Die kan het exacte antwoord geven over je reisbestemming.'

Een vakantie boeken in mei, verstandig of nog even uitstellen?

'Ik zou graag willen dat iedereen op vakantie kan gaan, dat doe ik zelf ook graag. We vragen de zorgverleners of ze in Nederland willen blijven. We zien nu dat er in Frankrijk heel veel gevallen zijn. Of dat in mei over is? Ik hoop het wel. Maar misschien moet je dichterbij vakantie vieren dan in Frankrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je lol hebt met je familie.'

De vragen en antwoorden over corona van donderdag 12 maart



Kan ik naar de sauna, dierentuin of de camping?

'In je eigen woonplaats loop je ook rond. Zoek je evenementen op waar veel mensen samenkomen, dan loop je een risico. Ben je kwetsbaar, dan moet je vermijden dat je ermee in aanraking komt. Maar als je thuis gewoon rondloopt en je dingen doet, dan zal dat in Winterswijk of een andere stad niet anders zijn. Wat betreft de sauna: ik weet niet of die open zijn. Ik kreeg een bericht van mijn sportschool dat ik bij klachten thuis moet blijven. Het is een misvatting dat het virus doodgaat van de sauna. Ook wanneer je in een koelkast gaat zitten, helpt dat niet. Ga je naar een sauna, dan zijn daar erg veel mensen. Althans, op dit moment misschien even niet.'

Wordt het virus verspreid door aircosystemen of vernevelaars boven fruit?

'Ik moet je eerlijk zeggen: de fijne details ken ik niet. Ik weet van legionella dat er daarbij wél een risico is. Hierop moet ik je het antwoord schuldig blijven. Dat zou ik moeten uitzoeken.'

Is het nog verstandig om in een trein of vliegtuig te stappen?

'Het is natuurlijk zo dat je probeert een ideale situatie te creëren. Het zou fijn zijn als we nooit meer met honderd man bij elkaar zijn, maar dat kun je niet voorkomen. Het absolute advies is: honderd man, liever niet. In een trein zit je dicht op elkaar. Ik hoop dat mensen meer thuiswerken en minder gaan reizen. In China en Italië zag je dat reisbeperkingen hielpen de epidemie in te drukken. Het is zeker waar, honderd man in een trein is een risico. Maar we kunnen niet alle risico's in de wereld uitsluiten.'

Ook jij kunt je vraag stellen. Dat kan via ons speciale mailadres corona@gld.nl of via de app. Wij leggen elke werkdag de belangrijkste vragen vanaf 12.30 uur voor aan deskundigen in het radioprogramma Lunchpauze. De vragen én antwoorden komen daarna ook op GLD.nl

Zie ook: Dossier Corona in Gelderland