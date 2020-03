'Lieve Mark Rutte', bezorgde kleuterjuf gaat viraal met brief over corona

Kleuterjuf Ellen van Pernis is momenteel de beroemdste leerkracht van Gelderland. Ze schreef op Facebook een open brief aan premier Mark Rutte. Zij en haar collega's keken donderdag met verbazing naar de persconferentie waar de premier vergaande maatregelen aankondigde tegen de coronacrisis. Maar twee meter afstand houden van een kleuter, hoe dan?

'Bedankt voor de duidelijke persconferentie. Ik kon u niet meteen schrijven, want ik moest eerst de tafels van mijn kleuters schoonmaken en mijn papierbak legen, die vol zat met papieren zakdoekjes, want dat doet de schoonmaak helaas niet.'

Meer dan 10.000 keer gedeeld

Zo begint het relaas van Ellen van Pernis uit Eefde, kleuterjuf op De Vlinder in Dieren. Haar bericht aan Rutte op Facebook was vrijdagmorgen meer dan tienduizend keer gedeeld. 'Dat verbaast me heel erg. Dit had ik echt niet verwacht.'

Ze besloot in het toetsenbord te klimmen toen de nieuwe maatregelen tegen corona waren ingedaald. 'Twee meter afstand houden van een kleuter, hoe dan?' Het niet meer handen schudden is een van de maatregelen die juf Ellen weliswaar begrijpt. 'Maar op basisscholen werkt dat natuurlijk niet zo. Fysiek contact met kinderen is heel belangrijk op school.'

Ik kreeg een beetje het idee dat wij basisscholen een kinderopvang zijn Juf Ellen

Op haar school lopen veertig kleuters rond. Van Pernis: 'Twee meter afstand houden en geen handen geven bij de deur, dat is goed te doen. Maar in de onderbouw en kleuterklassen zitten de kinderen dicht naast elkaar. En die afstand bewaren gaat niet lukken als we iemand moeten uitleggen hoe je een pen of een schaar moet vasthouden. En een kind dat is gevallen moet je gewoon helpen.'

Het gesprek dat Rob Kleijs op Radio Gelderland had met Ellen van Pernis:

De 35-jarige leerkracht uit Eefde hoopte met haar open brief aan de minister-president 'andere mensen een stem te geven die hetzelfde voelen als ik. Ik kreeg een beetje het idee dat wij basisscholen een kinderopvang zijn. En dat zijn we niet. We zijn een onderwijsinstelling.' Van Pernis benadrukt blij te zijn met de aandacht die haar open brief krijgt. 'Dat betekent dat we in gesprek zijn en blijven.'

De basisscholen en ook middelbare scholen zijn nog altijd niet dicht, dat in tegenstelling tot hogescholen en universiteiten. Ellen heeft daar begrip voor. 'Maar ben je bewust van het verspreidingsrisico op scholen. Kinderen worden weliswaar niet ziek, maar ze kunnen het wel overbrengen op anderen. Op mensen die kwetsbaar zijn.'

Vandaag niet voor de klas

Ellen van Pernis staat vandaag niet voor de klas. Haar kleutergroep heeft toevallig geen les. 'Ze zijn om de week op vrijdag vrij. Dat komt goed uit, want mijn zoontje is een beetje aan het hoesten.'

Zelf klaagde ze in haar post op Facebook over een zere keel. 'Oh, dat is al bijna weer goed, hoor.'

