Gelderse profclubs sluiten trainingscomplexen hermetisch af

Hoe ver gaan de Gelderse profclubs in het afschermen van de spelers als gevolg van de Corona maatregelen? Feit is dat alles draait om het eerste team. 'Zij zijn bepalend voor de club.'

door Richard van der Made

Rondom de trainingsaccommodatie van Vitesse op Papendal hangt een serene rust. Belangstellenden, zoals fans en journalisten, worden de komende weken geweerd. Ze zijn nadrukkelijk gevraagd niet naar de trainingen te komen. Zo is het in Arnhem, maar ook bij De Graafschap in Doetinchem en in Nijmegen bij NEC gaat de boel op slot.

Gerespecteerd

Volgens een woordvoerder van Vitesse worden de maatregelen 'gerespecteerd' en maakt niemand 'misbruik' van de situatie. Het groepje vaste volgers van trainingen (supporters en media) van Vitesse is zelfs persoonlijk ingelicht. Afstand houden om het risico op besmetting te minimaliseren is essentieel in voetballand. De spelers van het eerste team zijn heilig en moeten te allen tijde worden beschermd.

Achter gesloten deuren ontbijten de voetballers van Vitesse deze vrijdagochtend met de technische staf. Hier en daar zit op het complex nog wel een werknemer achter zijn bureaustoel, maar de meeste personeelsleden mogen thuisblijven om daar te werken. Zoals het vanaf nu gaat bij alle profclubs.

'Voetbal is ondergeschikt, ik begrijp de maatregelen volkomen', zegt Edward Sturing.

Uitgestorven

'Het is hier uitgestorven', zegt trainer Edward Sturing telefonisch vanaf Papendal. 'Al ons personeel is bijna weg. Bij de jeugdacademie ligt alles er vanaf woensdag uit, dus die zijn dan ook weg. Iedereen moet voorzichtig zijn. Het klopt, de hoofdmacht is je vlaggenschip. Het is onze core business. Als het daarmee goed gaat, gaat het met de club ook goed. Zij zijn bepalend, zo is het nu éénmaal. We moeten ze gezond en fit houden voor de finale van het seizoen.'

Controles

Spelers uit de regio Brabant worden bij de Gelderse clubs extra in de gaten gehouden. Bij Vitesse zijn dat Roy Beerens en Armando Obispo. De voorschriften zijn heilig. 'Iedere ochtend worden die jongens gecontroleerd', zegt Sturing. 'De rest houden we scherp in de gaten en als er klachten zijn komt er actie. Verder trainen we gewoon elke dag en blijft ons programma hetzelfde. We werken toe naar de wedstrijd bij AZ op 4 april.'

Brabander Armando Obispo wordt extra gecontroleerd deze dagen

Academies stilgelegd

Ook een niveau lager hebben NEC en De Graafschap maatregelen genomen en volgen ze de lijn van de landelijke instanties en adviezen van de KNVB. En ook in Nijmegen en Doetinchem zijn vanaf nu alle trainingen besloten en blijven de teams van de academies thuis.

'Ik had nooit verwacht dit mee te maken', zegt NEC-directeur Wilco van Schaik. De wereld staat op zijn kop op met deze ongekende epidemie waarvan we niet weten waar het heen gaat. Maar in China lijkt het nu onder controle en in Europa waren wij er snel bij. Alles zit hier inmiddels bijna op slot', heeft Van Schaik hoop op snel herstel. 'Het is belangrijk elkaar te helpen en begrip te tonen.'

'We werken bij NEC gewoon door, maar veel gebeurt vanuit huis met telefoon en skype', vervolgt Van Schaik. 'Vanochtend voelde iemand zich niet lekker. Die gaat dan wel direct naar huis. We zonderen de spelers af en in bepaalde 'no go' gebieden en laten ons programma verder intact. Of we gaan controleren bij trainingen? We zullen uitleg geven als dat nodig is. Maar ik ga geen politieagenten inzetten.'

Inkomstenderving

Ook De Graafschap rekent erop dat mensen hun 'gezond verstand' gebruiken. Ondertussen is intern de blik vooral gericht op de selectie van trainer Snoei. 'We schrijven de komende dagen aan een programma tot 31 maart', zegt directeur Ostendorp vanuit Doetinchem. Hij wijst ook op het gebrek aan inkomsten nu er voorlopig niet gespeeld wordt. 'Dat dit ook op ons een behoorlijk impact heeft is duidelijk. Ook in financieel opzicht. Je mist behoorlijke inkomsten. Op termijn moeten we kijken of daar een compensatie maatregelen voor kan komen.'

Hans Martijn Ostendorp (rechts): 'We missen enorme inkomsten'

EK

Clubs denken na over het spelen van oefenwedstrijden. Snoei liet donderdag al weten liever met eigen jongens een 'wedstrijdje' te spelen.

Bij NEC denken ze daar vooralsnog iets anders over. 'Misschien gaan we dat wel doen', zegt Van Schaik. 'De tegenstander zal namelijk net zo voorzichtig zijn als wij. Verder ga ik er vanuit dat de competitie wordt afgemaakt, maar het wel of niet doorgaan van het EK in juni is daarbij bepalend', aldus Van Schaik.

Voldoende ruimte

De KNVB verwacht niet dat de competities in gevaar komen. 'We hebben voldoende ruimte om wedstrijden naar achteren te kunnen schuiven', zegt de bond. 'Als dit niet langer gaat, dan kunnen we toch spelen maar helaas dan zonder publiek. Maar we blijven hierbij natuurlijk afhankelijk van eventuele nieuwe maatregelen van het kabinet en de ontwikkeling van het virus in Nederland.'