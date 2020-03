Oproep: 'Plaats geen overlijdensadvertentie meer'

'Plaats even geen aankondigingen van begrafenissen en crematies meer in kranten of op internet, maar doe dit pas achteraf.' Die oproep doet uitvaartondernemer Jurgen Theunissen uit Arnhem vanwege de corona-uitbraak.

Zo wordt voorkomen dat meer dan honderd mensen op een uitvaart afkomen en moeten worden tegengehouden bij de ingang van de kerk, uitvaartcentra en ook horeca voor condoleancebijeenkomsten.

Door advertenties worden mensen uitgenodigd naar een uitvaart te komen, maar ook de uitvaartbranche en horeca laten niet meer dan honderd personen toe. Theunissen: 'Ik kan aan de neuzen van mensen niet zien of ze dierbare vrienden zijn van de overledene of een vage kennis.' Hij verzorgt vandaag een uitvaart in Oosterbeek.

Denk goed na over wie welkom is

De uitvaartondernemer raadt nabestaanden aan goed na te denken over wie welkom is bij een uitvaart. 'Je moet ervan uitgaan dat per rouwkaart twee mensen komen. Dus met vijftig kaarten ben je er al. Houd voor de zekerheid het aantal kaarten onder dat aantal van vijftig.'

Hij zegt het heel vervelend voor de nabestaanden te vinden. 'Maar iedereen, ook mensen in rouw, is ervan doordrongen dat het nu even niet anders kan, daarvan ben ik overtuigd.'

Uitvaart spreiden

Bij begrafenissen en crematies waar toch meer dan honderd belangstellenden worden verwacht, is het een kwestie van creatief zijn, zegt de Arnhemmer.

'Je kunt de uitvaart opnemen en na afloop verspreiden onder mensen die je hebt moeten afzeggen. Maar je kunt ook een extra ruimte huren en een livestream verzorgen.'

