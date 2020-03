Dit doen gemeenten tegen corona: Grip 4, brieven naar scholen en een brede glimlach

De maatregelen om het coronavirus in Nederland in te dammen, hebben veel impact op het leven van Gelderlanders. Evenementen gaan niet door, de zorg staat onder grote druk en bedrijven moeten zoveel mogelijk medewerkers thuis laten werken. Maar de maatregelen hebben ook grote invloed op het werk van lokale overheden, zoals gemeenten en veiligheidsregio's. Dit gebeurt er zoal in onze provincie:

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waaronder Nijmegen valt, heeft in overleg met alle burgemeesters uit de regio besloten de crisisstructuur op te schalen naar het niveau 'Grip 4'. Dit betekent dat er intensief samengewerkt wordt onder leiding van burgemeester Bruls van Nijmegen. De komende dagen wordt in Gelderland-Zuid bekeken wat de impact van de maatregelen is en hoe deze maatregelen uitgewerkt worden.

Brieven naar scholen

De gemeente Arnhem heeft dagelijks contact met de Veiligheidsregio Gelderland-Midden en ontvangt via de VGGM het laatste nieuws van het RIVM. Scholen, kinderopvanglocaties en consultatiebureau's zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken: 'Zo voorkomen we dat scholen of kinderdagverblijven onnodige maatregelen nemen', stelt Arnhem.

Apeldoorn houdt het gemeentehuis open, maar vraagt mensen niet te komen als ze gezondheidsklachten hebben. Raadsvergaderingen gaan door, maar zonder publiek. De gemeente wijst erop dat geïnteresseerden via de website live mee kunnen kijken vanuit huis. Bewonersbijeenkomsten die de gemeente organiseert worden waar mogelijk verplaatst. Kan een bijeenkomst echt niet verzet worden? Dan is er een strikt deurbeleid, bij 100 bezoekers gaat de deur dicht, zegt Apeldoorn.

Geen hand, maar glimlach

Ook Doetinchem houdt het gemeentehuis open, maar geeft bezoekers geen hand: 'We ontvangen u met een vriendelijke glimlach', schrijft de gemeente. Inwoners worden wel gevraagd zoveel mogelijk online te regelen.

Lochem vraagt inwoners zoveel mogelijk aan de richtlijnen en maatregelen van de overheid te voldoen. 'Wat dit in onze gemeente voor exacte gevolgen heeft, brengen we zo snel mogelijk in kaart', schrijft burgemeester Sebastiaan van ’t Erve.

De gemeente Nijkerk heeft het evenement 'Nijkerk Energie Neutraal' afgelast. Op basis van ervaringen van eerdere bijeenkomsten over dit thema, verwachtte de gemeente een grote groep aanwezigen. 'De aanwezigen komen bovendien niet alleen uit de gemeente Nijkerk. Om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden, heeft het college deze maatregel genomen', schrijft de gemeente.

Barneveld zegt dat er binnen de gemeente geen aanleiding is voor aanvullende maatregelen, bovenop die van het RIVM.

