Christien leert mensen kennen vlak voor hun eigen uitvaart

Tekst gaat verder onder de video:

In het Omroep Gelderland-programma In Mijn Hart vertelt ze over haar werk. 'Negen van de tien keer ken ik de mensen al voordat ze overlijden. En dat is heel vaak.', legt ze uit. 'Dit gebeurt voordat een terminale situatie er al is of gaat komen. Het komt omdat ik in de laatste fase vaak veel kan betekenen voor die mensen. Ook voor de familie.'

Het gaat lang niet altijd over het voorbereiden van de uitvaart, maar ook de begeleiding in de laatste fase. 'Overlijden is een bijzondere fase. Het is altijd je eerste keer. Ik kan nabij zijn en met ze meekijken. Ik help met de keuzes die bij mensen passen.'