Na jaren praten eindelijk knoop doorgehakt over parkeerproblemen rond Apenheul

Al jaren gaat het erover in de Apeldoornse politiek: de parkeerproblemen in Apeldoorn-West Apenheul. Dat deel van de stad heeft veel voorzieningen als Paleis het Loo, Berg en Bos en de Julianatoren. Die brengen op drukke dagen een hoop auto's en dus overlast mee. De oplossing volgens de raad na jaren praten: het college moet aansturen op minder auto's.

De raad heeft het college de opdracht gegeven om niet teveel geld te investeren in parkeerplaatsen, maar om te proberen het aantal auto's in de stad terug te dringen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een informatiesysteem voor automobilisten om aan te geven waar het vast loopt, zodat automobilisten de wijk mijden.

Of bijvoorbeeld door met werkgevers in de omgeving, zoals Paleis het Loo en de belastingdienst te stimuleren tot het maken van een vervoersplan om het aantal auto's terug te dringen en te vergroenen.

Vele belangen

Auto's konden tijdelijk op de oefenvelden van AGOVV staan. Die parkeerplaats blijft in gebruik, al hoopt de raad dat door toekomstig minder autobezit de parkeerplaats alsnog overbodig wordt. De betrokken wijkraden hebben eerder aangeven dat ze een transferium hadden gewild, maar daar zag het college en nu ook de raad geen oplossing in.

Er zijn heel veel verschillende belangen. Die van de grote attracties, van de buurt, van de omliggende bedrijven en de bezoekers van die attracties. De raad heeft lang gezocht naar een oplossing die iedereen tevreden stelt, maar dat bleek onmogelijk.

Peter Messerschmidt van Lokaal Apeldoorn: 'Dit is een dossier waar we al jaren over doen, het gaat niet alleen over parkeren, maar ook over een verkeersprobleem.'

Participeren

Antoon Huigens, het enige fractielid van Gemeentebelangen was het meest kritisch. Hij vindt dat de wethouder toch nog eens met alle partijen te praten om zo met een nieuw voorstel te komen: 'Ik denk dat we hier piketpaaltjes slaan waar we heel veel spijt van krijgen.'

Wethouder Wim Willems gaf aan in gesprek te zijn met alle berokkenen, maar geeft aan dat dat niet voor overeenstemming zorgt; 'hoe breed we ook participeren, de belangen liggen heel ver uit elkaar.'

