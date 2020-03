'Ik struikel over flessen drank en hondenpoep', Nunspeet onderzoekt cameratoezicht

'Hemeltergend', zo noemt inspreker Gerhard Schoenmaker de situaties die hij mee maakt in de Stationslaan. Hij spreekt in bij de gemeente Nunspeet omdat hij voorstander is van cameratoezicht: 'Ik heb onlangs nog een heel jong stelletje weggestuurd dat bezig was om de liefde te bedrijven', legt hij uit aan de politieke toehoorders.

De situatie in de Stationslaan loopt volgens hem de spuigaten uit: 'Ik struikel over de flessen drank en de hondenpoep', vervolgt Schoenmaker. 'En onlangs heb ik een bh gevonden.' Schoenmaker kijkt uit op het steegje tussen de Stationslaan en het parkeerterrein aan de Haverkamp. Volgens de inspreker gebruikt de jeugd het steegje als 'indrink- en hangplek'. Er worden volgens hem fietsen in elkaar getrapt en gestolen. 'Dat moet stoppen en dat kan door middel van cameratoezicht.'

Kritisch

Zijn pleidooi is helder, maar de politiek heeft nog veel vragen. Zo zijn PvdA/GroenLinks en CU kritisch: 'Een camera voorkomt niet dat iemand een klap uitdeelt', zegt André Timmerman van PvdA/GroenLinks. Toch denken de partijen dat het goed is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Ook Jeroen Snaterse van de VVD is in eerste instantie geneigd om de mening van de professionals te volgen: 'In dit geval wordt door de politie aangegeven dat het criminaliteitsbeeld geen aanleiding geeft voor cameratoezicht.'

Maar na het aanhoren van de inspreker snapt Snaterse dat er plekken zijn waar het misschien wel nodig is. 'Maar er mag niet minder politie op straat komen als gevolg van die camera-inzet.' Maar de partij denkt dat beveiligingscamera's wel een aanvulling kunnen zijn.

Andere politieke partijen zijn wel meteen overtuigd dat cameratoezicht het antwoord is: 'Het hele dorp platleggen met camera's is niet de bedoeling', zegt Koos Meijer van CDA Nunspeet. 'Maar, camerasystemen zijn helaas noodzakelijk in deze tijd.'

Ook Marc Konings van Gemeentebelang Nunspeet is voorstander: 'Ik weet plekken in Nunspeet waar cameratoezicht een goede oplossing zou zijn.' Hij roept de gemeente dan ook op om samen met de horeca te kijken waar dit nodig is. 'De veiligheid van onze inwoners staat centraal. Ik denk dat dit keihard nodig is.'

Andere oplossing

Is er dan geen andere oplossing wordt er nog gevraagd? 'Ja,' zegt Schoenmaker. 'De doorloop afsluiten op donderdag, vrijdag en zaterdag zou nog beter zijn.'

Volgens de politie is het beeld van Schoemaker anders dan de feiten weergeven: 'Als we kijken naar de feitelijke overtredingen, dan valt het in Nunspeet wel mee', zegt een politiemedewerker.

Door de leiding van het politieteam Veluwe Noord is aangegeven dat het criminaliteitsbeeld en de politiecijfers de noodzaak van publiek cameratoezicht niet ondersteunen. Vanuit de politie wordt dan ook afgewacht of de gemeente Nunspeet bereid is te investeren in cameratoezicht.

Alle partijen zijn het er wel over eens: de gemeente Nunspeet moet concreet gaan onderzoeken in hoeverre cameratoezicht gewenst en mogelijk is. Mogelijke plekken voor het inzetten van publiek cameratoezicht zijn de Dorpsstraat, Stationslaan en stationsomgeving.

