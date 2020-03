Geen plaats voor Oranjehof in Elspeter Kulturhus

In het nieuwe Kulturhus in Elspeet is geen plaats voor de zorginstelling De Oranjehof. Wel zijn er genoeg andere partijen om te komen tot een doorstart. Dat zijn de belangrijkste conclusies van Frans de Lange die deze donderdag de resultaten van zijn onderzoek bekendmaakte aan de gemeenteraad.

B&W hebben eind vorig jaar De Lange als onafhankelijk adviseur gevraagd gesprekken met betrokkenen te voeren en het gemeentebestuur te adviseren over de toekomst van het Kulturhus.

De belangstelling voor een doorstart was groot volgens De Lange. 'Doel was daarbij om ook de Oranjehof samen met andere partijen te huisvesten. Dat is niet helemaal gelukt', legt hij uit.

Scheidingswand

De uitdaging zat hem in het opdelen van het gebouw. Uit gesprekken met verschillende partijen bleek dat een scheidingswand niet praktisch is. 'Daarop is de Oranjehof uiteindelijk afgehaakt', legt De Lange uit. 'Dat gebeurde overigens in goede harmonie.'

Een totaaloplossing zat er dus gewoon niet in. Wel meldden tal van andere partijen zich voor deelname aan het dorpshuis. Zo zijn er gesprekken gevoerd met onder meer Vrijspel (de BSO).

Met de komst van De Zeven Heuvels is horeca en dagbesteding een optie. Bovendien willen verengingen als de Elspeetse Fanfare, de EHBO, de sjoelvereniging en de biljartclub wel een plekje in het nieuwe dorpshuis. Zelfs de Da Costaschool meldde zich. Ook de bibliotheek wil graag in het pand blijven en zelfs langer open gaan.

'Er is volop perspectief voor de doorstart van een dorpshuis. En dat was het belangrijkste waar we naartoe wilden met elkaar', zegt De Lange.

Huisvestingskosten

Volgens De Lange is de conclusie dan ook dat het draagvlak voldoende is en dat leegstand voorkomen kan worden. 'De huisvestingskosten zijn nog wel een uitdaging', zegt de Lange. 'En er moeten investeringen gedaan worden in het nieuwe dorpshuis.'

Verder vindt De Lange de plek voor de Oranjehof een belangrijk punt van aandacht. Daar moet een andere plek voor gevonden worden, zegt de onderzoeker.

Zijn voorstel is dat het beheer van het Kulturhus wordt overgedragen aan de Stichting Dorpshuis Elspeet. Voor de uitwerking van de plannen kunnen de gemeente en de stichting om de tafel gaan zitten. Ze kunnen dan in gesprek over het herstel van de dorpshuisfunctie.

'Elspeet verdient als dorp van deze omvang een volwaardig dorphuis', vindt De Lange. 'De gemeente kan Elspeet met dit plan het dorp haar Kulturhus teruggeven.'

