SonsbeekTheaterAvenue in Arnhem dreigt na 21 jaar te verdwijnen

'Dan komen we in de situatie dat we het risico niet meer verantwoord vinden om door te gaan', vertelt Weeda. Dat zou betekenen dat het vierdaagse evenement met theater, dans, muziek en cabaret dat inmiddels 21 jaar bestaat, deze zomer al niet meer plaatsvindt.

Subsidie afgewezen

Het gaat uiteindelijk om een bedrag van 10.000 euro. In eerste instantie heeft ze de gemeente alleen om een garantstelling gevraagd, legt Weeda uit. 'Want nu moeten contracten worden afgesloten met leveranciers en artiesten.'

Maar dat deed de gemeente volgens Weeda sowieso niet. De subsidieaanvraag die zij vervolgens deed werd in een gesprek met wethouder Hans de Vroome afgewezen. 'Vanwege de financiële situatie waarin de gemeente zit', kreeg Weeda te horen.

Daarop stuurde Weeda, tevens oud-wethouder van Arnhem en momenteel raadslid in de gemeente Renkum, een brief naar de Arnhemse raadsleden. Zij geeft aan nu met een aantal partijen in gesprek te zijn, en dat nog even af te wachten. Eind deze maand wordt definitief besloten of het doek valt.

'Voel geen steun van gemeente'

Wat Weeda vindt van de opstelling van de gemeente? 'Die zucht zegt genoeg denk ik. De gemeente geeft je niet het gevoel dat ze festivals erg steunen en willen behouden. Die houding zie ik niet', benadrukt ze.

Op dit moment ontvangt het festival jaarlijks 27.000 euro subsidie van de gemeente waar dat in het verleden 40.000 euro was, vertelt Weeda. Ook de financiële compensatie die was toegezegd na het opbreken van de Apeldoornseweg vorig jaar, is er volgens haar niet gekomen.

'We kijken nog driftig naar andere subsidiemogelijkheden, maar de spoeling is dun en de tijd is krap.'

