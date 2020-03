Acht steenbokken vinden thuis in wildpark

'We hebben een heel lijstje met Europese dieren die we graag wilden', zegt verzorger Patty Bijlsma. 'Steenbokken kwamen daaruit als leuke dieren, en het past ook wel qua thema.'

Honderdvijftig ton aan stenen

Om het verblijf van de acht nieuwe dieren klaar te maken, moest honderdvijftig ton aan stenen worden aangeleverd. 'Die liggen nu in het verblijf, want het was eerder alleen maar gras', zo legt Bijlsma uit. 'Steenbokken lopen vooral op stenen, dus dat hebben we ze gegeven. Ook hebben we de stal van de beren aangepast.'

Een dierenarts kwam woensdag ter plaatse voor een controle, waarbij de dieren onder meer werden ontwormd en ingeënt. 'Maar ze waren allemaal goed in orde', aldus Bijlsma. Die hoopt dat er in de toekomst kleine steenbokjes volgen. 'We krijgen binnenkort een volwassen bok uit Artis, dus we hopen dat die voor nageslacht gaat zorgen.'