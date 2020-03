Bodybuilders gaan hamburgers te lijf in Barneveld

In de keuken van Burgers van Barneveld maakt de grill overuren. De 'Big Daddy', zoals de hamburger wordt genoemd, bestaat namelijk uit tien hamburgers. Goed voor ongeveer 13.000 calorieën. 'Hij wordt wekelijks wel besteld. Mensen gaan er vaak vol goede moed in, maar na drie hamburgers kijken ze heel anders', vertelt eigenaresse Barbara Achterberg.

'Ik begin trek te krijgen'

Toch zijn het niet de minste bodybuilders die de challenge aangaan. Richter is naast bodybuilder ook een acteur in een aantal Hollywoodfilms, waaronder Black Widow. In Amerika staat hij ook wel bekend als The Dutch Giant. 'Ik heb vanochtend maar een half ontbijt op, dus ik begin wel trek te krijgen moet ik zeggen', vertelt hij overtuigd. Wanneer hij hoort dat hem zoveel calorieën te wachten staat, komt er toch een beetje onzekerheid naar boven. 'Normaal gesproken eet ik zevenduizend calorieën per dag, dus dit is wel heftig.'

Kan jij ze op? De tekst gaat verder onder de video



Record

De Big Daddy staat sinds 2016 op de kaart in Barneveld. 'We moedigden een vriend een keer aan om een dubbele burger te nemen. Toen het hem lukte plaatsten we dat op Facebook. Binnen de kortste keren probeerden mensen een zo'n groot mogelijke hamburger hier te eten. Het record staat nu op 2,7 kilogram', legt Achterberg uit.

Met goede moed begonnen beide bodybuilders aan de uitdaging. Lang leek het er op dat er geen vuiltje aan de lucht was. Maar na vijf hamburgers begonnen de problemen voor Richters. 'Het is mijn persoonlijke record. Daar ben ik wel blij mee, maar ik kan echt niet meer. Maar Lorenzo gaat maar door, dat is niet normaal.'

Want toen Richters de handdoek in de ring gooide, was Leeuwe al bij hamburger negen. 'Maar ik denk dat dit de laatste wordt, hoor', vertelt hij met kramp in zijn kaken. 'Echt zwaar man.' Uiteindelijk bleek het Big Daddy record ook voor Leeuwe een te grote stap. Na negen hamburgers moet hij helaas opgeven. 'Een gedeelde eerste plaats. Daar kan ik wel mee leven', klinkt het.