Veluwe best bezochte binnenlandse bestemming

Gelderland - en de Veluwe in het bijzonder - blijft in trek bij toeristen.Vorig jaar was het zelfs de meest populaire bestemming in ons land. Ook buitenlandse toeristen bezoeken de provincie steeds vaker, zo blijkt uit cijfers die vandaag zijn gepresenteerd door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen tijdens het VeluweCongres 2020 in Lunteren.

Naast Nederlanders kiezen vooral Duitsers en Belgen steeds vaker voor een vakantie in Gelderland. Daarnaast is met name vanuit Azië een duidelijke groei te zien.

Over een langere periode (2012-2018) is het inkomend toerisme in onze provincie zelfs met bijna 70% toegenomen. Dat is beduidend meer dan de nationale toename van ruim 55%.

Toeristenstroom en evenementen spreiden

De kunst is nu om de grote stroom aan toeristen door het jaar heen te spreiden. Want te grote hoeveelheden bezoekers in dezelfde periode zorgt voor overlast en schaadt de kwetsbare natuur.

Het is een van de redenen volgens Herre Dijkema van Toerisme Veluwe om vanaf dit jaar in de zomer geen campagnes meer te maken voor de Veluwe. 'De late herfst maar ook de winterperiode, daar is ruimte om de hoeveelheid toeristen op andere momenten in te dammen. Ik denk dat het goed is om evenementen beter op elkaar af te stemmen.'

Ook de eigenaren van bungalowparken kunnen bijdragen aan de spreiding van toeristen. Zo pakt vakantiepark Hoenderloo het nu anders aan. Eigenaar Danny Pearl: 'Het betekent dat je op sommige momenten kiest dat juist de prijs omhoog gaat. Iets wat we het afgelopen jaar bewust hebben gedaan om te zorgen dat we juist een andere doelgroep aanspreken.'

Effect coronavirus

Algemeen directeur Dijkema van bureau Toerisme Veluwe hoopt in alle opzichten dat corona niet al te veel effect gaat hebben. Bij vakantiepark Hoenderloo is nog geen sprake van annuleringen. 'Gisteren had ik nog een mevrouw aan de lijn die er helemaal geen vraag over stelde, dus het leeft nog niet', zegt Pearl.

Of het toerisme zich laat beïnvloeden, moet nog blijken. Nog meer onzeker is de rol van corona.