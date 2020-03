'Uitgekeken op je plant? Breng deze naar het plantenasiel!'

Het plantenasiel draait volledig op vrijwilligers die twee keer in de week voor de planten zorgen: 'Wij knappen de planten op, verzorgen ze, potten ze over, of stekken de planten als dit kan. Vervolgens kunnen mensen de planten bij ons adopteren voor een kleine bijdrage'. Naast adoptie is het ook mogelijk in het asiel je plant te ruilen voor een andere plant. Of als mensen sierpotten hebben en deze bij het asiel inleveren mogen ze ook een plant uitkiezen.

Plantengekkies

Het asiel krijgt vooral veel stekjes van mensen binnen, waar ze heel blij mee zijn, maar soms ook oude planten. 'Zo hebben we laatst een oude graslelie binnengekregen en een anthurium, maar we krijgen ook veel tafelmodelplantjes van mensen', laat Gwendolyn weten. Elke plant vraagt natuurlijk om een eigen verzorging. Voor Gwendolyn en de vrijwilligers is dat geen probleem. 'In de loop der tijd hebben we veel kennis op gedaan en aangezien we met meerdere plantengekkies zijn komen we daar vaak wel uit'.

Modeproduct

Gwendolyn is het plantenasiel gestart, omdat ze het zonde vindt dat planten in de kliko verdwijnen. 'Ik hou van de natuur en planten. Er wordt tegenwoordig gewoon zoveel weggegooid. Planten worden tegenwoordig gezien als een modeproduct, terwijl planten jaren mee kunnen gaan. Soms komen er planten binnen van 40 jaar oud. De één gooit hem weg de ander brengt hem naar ons asiel. Waar wij hem verzorgen en daardoor nog heel lang mee kan gaan en waar je andere mensen weer blij mee kunt maken'.

Redders gezocht

Veel mensen weten het asiel inmiddels al te vinden, maar meer plantjes zijn altijd welkom. In de rubriek Gelderland Helpt doet Gwendolyn dan ook een oproep: 'Voor het plantenasiel zijn wij op zoek naar planten en stekjes en echte redders die hun planten naar het plantenasiel willen brengen'. Naast plantjes en stekjes is het asiel ook op zoek naar iemand die zijn bakfiets ter beschikking wil stellen, zodat ze hiermee plantjes ook op kunnen halen. Het plantenasiel is iedere vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend, Beekstraat 40 in Arnhem.





