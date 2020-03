Corona verziekt Halfvastenoptocht in Angerlo: 'Het is een zwarte dag'

De jaarlijkse Halfvastenoptocht in Angerlo gaat niet door vanwege het coronavirus. De gemeente Zevenaar heeft het dringende advies gegeven het evenement af te gelasten omdat de risico's te groot zijn. De organisatie heeft hier met pijn in het hart gehoor aan gegeven. 'We hebben er heel veel begrip voor', zegt voorzitter Jan Hendriks van de optocht. 'Maar het is wel een zwarte dag.'

Volgens Hendriks zijn de betrokkenen enorm teleurgesteld. 'Het is echt een groot evenement. We hebben honderd wagens en groepen die deelnemen. Er werken 150 vrijwilligers mee, leveranciers enzovoort. En dan heb ik het nog niet over de duizenden bezoekers die er ieder jaar veel plezier aan beleven. Het zat er natuurlijk al wel aan te komen en we lagen er ook al nachten wakker van, maar dat het nu definitief niet doorgaat komt wel heel hard aan.'

Een woordvoerder van de gemeente Zevenaar bevestigt dat de optocht niet doorgaat op advies van de burgemeester: 'Het moet worden gezien als een risico-evenement omdat er veel mensen bij elkaar komen. Daarom was de burgemeester gedwongen dit advies te geven.'

Optocht definitief van de baan

Volgens Hendriks is het voor dit jaar ook definitief van de baan en komt er geen alternatief moment meer. 'Een nieuwe vergunning zou pas over maanden weer aan de orde zijn. Al die wagens staan vooral bij boeren in schuren. Die moeten daar weer weg, dat kan niet allemaal zo lang blijven staan. Bovendien past het sowieso niet in de traditie van carnaval. Er komt geen moment meer waarop het nog binnen de gebruiken zou kunnen.'

Een aantal deelnemers van de halfvasten optocht wordt voor de tweede keer getroffen door een afgelasting. Ze zouden een paar weken geleden bij het reguliere carnaval ook meerijden in optochten, maar deze werden afgelast vanwege de storm. Voor deze deelnemers is het maandenlange bouwen aan de wagens nu dus voor niets geweest.