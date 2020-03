NEC-talent Proper vindt zichzelf nog niet constant genoeg

Hij is de vormgever van de ploeg op het middenveld. Maar na een goede start heeft hij het de laatste weken wat moeilijker. 'Het is lastig natuurlijk. Ik ben blij dat ik veel speel, maar het gaat wel met ups en downs. Ik denk dat ik wat meer betrokken moet worden en wat meer moet doen om aan de bal te komen. Maar ik denk dat ik ook wel goede dingen hebben laten zien, door de jongens voorin aan het werk te zetten. Een beetje wisselend. Tegenstanders analyseren ons ook en dus word ik soms meer onder druk gezet. Maar daar moet ik maar mee om zien te gaan, het hoort erbij.' foto: Broer van den Boom

NEC slaat dit seizoen vaak in de slotfase toe. 'Ik zag een statistiek langskomen dat wij het meest in de laatste minuten scoren. Het laat zien dat wij tot het eind blijven bikkelen om er een punt of drie punten uit te halen. Maar liever hebben we dat we gedurende de wedstrijd beter spel vertonen en afstand nemen van de tegenstander. Maar als het in laatste minuten gebeurt, zijn het nog steeds drie punten.'

Mexico

Proper heeft nog wat moois in het vooruitzicht. 'Ik zit in de voorselectie van het Nederlands elftal onder 18. Als ik geselecteerd word, hebben we twee oefeninterlands in Mexico. Dat is wel heel erg mooi. Ik ben heel trots als ik voor mijn land mag spelen.'