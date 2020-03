Kaartje van opa na 100 jaar terug bij familie: 'Hij lag op een rommelmarkt'

Honderd jaar geleden stuurde 'opa' Theo Dusseldorp uit Lichtenvoorde een kaart naar een familie in Zeeland. Maar nu, zo'n 100 jaar later, is die kaart terug bij 'kleinzoon' Theo Dusseldorp. Uit het niets kwam de kaart weer in zijn familie terecht.

'Afgelopen week stond er ineens een klant in de winkel met een oude kaart. Hij vroeg aan mij of ik Theo Dusseldorp kende. Ik dacht: ja, zo heet ik. Ik kreeg een kaart in handen waar achterop de naam van Theo stond en nog wat meer namen. Ik zag uiteindelijk dat Theo mijn opa was en dat de onderste naam ook weer Theo was. Dat is mijn vader. Die is in 1920 geboren, zo kon ik dus achterhalen dat die kaart 100 jaar oud is', vertelt Dusseldorp.

Verslaggever Sander Maassen van den Brink sprak met de Achterhoeker:

'Gevonden op een rommelmarkt'

Die kaart werd verstuurd naar Zeeland, maar is dus nu weer terug in Lichtenvoorde. Hoe dat kan?

'De klant die de kaart kwam brengen, had hem gevonden op een rommelmarkt. Hij vond het wel leuk om als Lichtenvoordenaar zo'n kaart te hebben met de Rapenburgerstraat voorop. Maar later besloot hij dat hij hem alsnog wilde terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar. Alleen is die inmiddels overleden, maar ik ben er, als kleinzoon, nog wel.'

Als nieuw

De kaart is dan wel honderd jaar oud, maar hij ziet er nog altijd goed uit. 'Hij lijkt als nieuw hè? Ik ga er zuinig op zijn. Misschien ga ik hem wel inlijsten', zo besluit Dusseldorp.

