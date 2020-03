Hier trek je geen kroket maar een appel uit de muur

Het fruitteelt en melkveebedrijf van Sven Wiggelo zit in Dodewaard, het pluimveebedrijf van Gertjan van Dam zit in Opheusden. Vanuit Dodewaard en Opheusden brengen ze hun producten naar eigen automatieken om de hoek. Appeltje Eitje hebben ze het genoemd. Zaterdag openen ze hun vierde in Veenendaal.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Naast de supermarkt

De winkel in Nijmegen zit vlak naast de supermarkt. 'We zitten er vijftig meter vandaan', grijnst Van Dam terwijl hij met zijn compagnon op de stoep staat voor hun automatiek.

Zo'n automatiek naast je boerderij is al lang gemeengoed. Maar de automatiek naar de burger brengen zoals deze heren doen, dat is nieuw. 'Ze schakelen de supermarkten eigenlijk uit', zegt Bart van Beek van de ICT Campus van Foodvalley. 'Ze gaan rechtstreeks naar de consument toe. En daardoor krijgen ze een betere prijs, een eerlijkere prijs.'

Het product ligt eerder in de winkel doordat de tussenhandel eruit is en wordt zo zelfs iets goedkoper voor de consument, stellen de automatiek-boeren. 'Nu hebben wij alles zelf in de hand en dat vinden wij als boer wel heel fijn', stelt een contente Van Dam.

Kansen

Van Beek ziet kansen: 'Ik denk ook dat er voor andere boeren mogelijkheden zijn om directer bij de consument terecht te kunnen komen'. Sven Wiggelo van Appeltje Eitje: 'Wij kunnen ook niet overal in Nederland zitten. Dus we vinden het hartstikke mooi en prima als andere boeren in andere regio's dit ook kunnen doen.'

Met vier winkels nu heeft de schoonvader van Sven zijn baan opgezegd om de twee boeren fulltime te kunnen helpen met de bevoorrading van de automatieken, want het is hard werken. 'We zien onze vrouwen niet zo veel meer tegenwoordig', grapt Sven.

De samenwerking met de ICT Campus van Foodvalley is een kruisbestuiving. Studenten leren analyse van echte data en de Betuwse Boeren kunnen met die analyse van de data hun bedrijf nog efficiënter runnen door bijvoorbeeld slimmer te bevoorraden.

Tussenschakels eruit

'Onze voedselketens zijn natuurlijk supercomplex geworden', duidt Bart van Beek de meerwaarde van wat de twee Betuwse boeren zijn begonnen. 'Er zijn heel veel tussenschakels. We halen het voer van de andere kant van de wereld. En uiteindelijk kan dat vanuit duurzaamheidsperspectief niet uit.'

De korte keten wordt het wel genoemd wat Sven en Gertjan doen. 'De keten kan niet korter', stelt de pluimveehouder. 'De eieren zijn vanmorgen gelegd, liggen nu in de winkel. Het fruit is vanmorgen ingepakt.'

Een trend voor de toekomst, menen ze bij Foodvalley. Van Beek: 'Omdat het goed is voor de consument, het is goed voor de boer en het is goed voor het milieu.'