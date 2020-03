Sportclubs Maurik geloven niet meer in gemeentelijke plannen voor sporthal

Het nieuwe gemeentebestuur in Buren maakt geen beste start met het grote hoofdpijndossier waar de vorige coalitie over viel. De verenigingen die jaren zijn betrokken bij de bouw van een sporthal in Maurik hebben het vertrouwen in de gemeente opgezegd en stoppen de samenwerking.

De verenigingen die samenwerken onder de naam Sportpark Lignum i.o. hebben hierover een brief gestuurd naar het college en de gemeenteraad van Buren. Ze schetsen daarin de besluiteloosheid van de politiek vanaf 2012. Toen werd de gymzaal voor het basisonderwijs in Maurik gesloopt en ontstonden plannen om met de verenigingen een grotere multifunctionele sporthal te bouwen.

'Het vertrouwen is volledig verdwenen', stellen Lignum en de verenigingen in de brief. 'We geloven er niet meer in en zijn niet meer geloofwaardig naar onze leden.'

Val van de coalitie

In de zomer van 2019 leek het er voor de verenigingen op dat het onder wethouder Gerdjan Keller ging lukken. Maar de gemeenteraad ging niet akkoord met de hogere investering die nodig was voor zijn plan. Het was een belangrijke oorzaak voor het vertrek van de wethouder in oktober en de daarop volgende val van de coalitie.

'We hebben in acht jaar tijd drie wethouders versleten', zegt voorzitter Alhard Hungerink. 'Als vrijwilligers hebben we er ontzettend veel tijd inzitten om de sporthal voor de scholen en verenigingen toch voor elkaar te krijgen. We hebben drie of vier keer een moment gehad dat we dachten: 'hè, hè, nu lukt het'. En dan kwam het toch weer stil te liggen omdat de raad om nader onderzoek vroeg en besluiten weer uitstelde.'

Zelfstandige sporthal

Directe aanleiding om nu het vertrouwen op te zeggen is een brief die werd ingebracht tijdens de coalitievorming eind vorig jaar. Lignum presenteert daarin een plan om zelf de financiering en exploitatie te regelen voor de sporthal. Buren zou alleen garant hoeven te staan voor het bedrag en het dus niet eens zelf hoeven te investeren.

'Ik had verwacht dat ze blij zouden zijn', zegt Hungerink. 'Het probleem was opgelost. Maar we zijn nu ruim drie maanden verder en we hebben nog altijd niets gehoord. Ondertussen hoor ik uit de derde hand dat de nieuwe wethouder met andere commerciële partijen aan het praten is. Toen hebben we gezegd: nu zijn we er klaar mee.'

Wethouder wil juist aan de slag

De nieuwe wethouder Karl Maier stelt dat hij niet zo goed begrijpt waarom de brief op dit moment gestuurd is. 'In het nieuwe coalitieakkoord hebben we duidelijk de voorwaarden opgenomen waaronder we de sporthal willen realiseren. Juist vandaag hebben we in het college de opdracht vastgesteld dat we daarmee aan de slag gaan. Ik hoop in juni een goed voorstel te kunnen doen aan de raad met verschillende scenario's.' Volgens Maier biedt de brief ook kansen om opnieuw te beginnen met een nieuwe partner en een andere manier van exploitatie.

De voorwaarden zijn dat de gemeente binnen het jaarbudget van 89.000 euro blijft, wat neerkomt op een investering van zo'n 3,5 miljoen euro. Daarbij wil de gemeente een hal bouwen voor in ieder geval de drie sportverenigingen Activas, DOS Sportief en MEC '07 en het bewegingsonderwijs in Eck en Wiel en Maurik. Maier geeft te kennen dat er ook een scenario komt met enkel een gymzaal voor de scholen. 'Mijn ambitie ligt anders, maar zonder sportverenigingen geen sporthal'.

Hungerink laat de deur op een kiertje. 'Dat wij het vertrouwen opzeggen wil niet zeggen dat we niet meer geïnteresseerd zijn in een sporthal maar het vertrouwen zal herwonnen moeten worden.'