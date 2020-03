Barneveldse Spelen uitgesteld door corona

Het evenement, dat op zaterdag 28 maart gehouden zou worden, moest een soort Olympische Spelen van de gemeente worden. Op vier pleinen in de binnenstad van Barneveld zouden verschillende sport en spel wedstrijden plaatsvinden. 'We hebben maanden werk gehad aan de organisatie, maar iedereen was het eens om het een jaar uit te stellen', aldus Jeroen Woudenberg van de organisatie.

Geen onnodig risico

Volgens Druijff verwachten ze dat er veel jong en oud publiek aanwezig zal zijn. Daarnaast hadden ze rekening gehouden met driehonderd deelnemers en vrijwilligers. 'Als Rotary Barneveld willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en deelnemers, sponsors en toeschouwers niet onnodig blootstellen aan mogelijk besmettingsgevaar. Om vrijwilligers, leveranciers en de teams tijdig te informeren, kunnen wij niet anders dan nu al deze beslissing nemen'.

Het evenement wordt uitgesteld naar 27 maart 2021. Volgens Woudenberg was het geen optie om het evenement later in het jaar te organiseren. 'Dan hebben we al verschillende andere evenementen in Barneveld. Denk bijvoorbeeld aan Dorpsgolf. Meerdere evenementen in korte tijd is te veel van het goede.'

