Recordaantal anonieme tips in strijd tegen drugscriminaliteit

Het aantal tips in 2019 was 288 hoger dan in het jaar ervoor. In de politieregio Gelderland-Midden werd het meeste getipt: 760 keer, in Gelderland-Zuid en Noord- en Oost-Gelderland was het aantal vrijwel gelijk: 554 tegen 556.

Vooral het aantal meldingen over drugscriminaliteit nam enorm toe. Ook waren er veel anonieme tips over geweldsincidenten.

Invloed op bovenwereld

De organisatie achter Meld Misdaad Anoniem heeft wel een verklaring voor de stijging: 'Drugs en illegale geldstromen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de Nederlandse drugshandel gaan jaarlijks miljarden om. Dit illegaal verkregen vermogen wordt witgewassen', vertelt woordvoerder Marc Janssen.

'Het geld vloeit deels terug in onze maatschappij door bijvoorbeeld de aankoop van luxegoederen en het investeren in vastgoed. Daarmee oefenen criminelen invloed uit op de bovenwereld. Dat zie je ook terug in de meldingen bij M.'

Drugslabs, illegaal vuurwerk en een overval

Concrete voorbeelden van succesvolle meldingen bij Meld Misdaad Anoniem zijn bijvoorbeeld ontmantelde drugslabs in Terschuur en Wijchen.

Bovendien werd mede door een anonieme melding een man uit Duiven veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor een gewelddadige overval op een 74-jarige man in Tolkamer.

Ook leidden tips de politie naar grote hoeveelheden illegaal vuurwerk in Zevenaar en Arnhem.