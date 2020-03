'Antisemitisme neemt toe', discriminatieaangiften krijgen voorrang in Arnhem

Ook in Arnhem nemen antisemitische incidenten toe, constateert ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede. Zij stelde woensdagavond vragen aan het college. Volgens wethouder Martien Louwers wordt er van discriminatieaangiften prioriteit gemaakt in Arnhem, en worden deze met voorrang behandeld.

Volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is antisemitisme, oftewel Jodenhaat, in ons land vorig jaar met 35 procent toegenomen, legt Nede uit. Daarin is de online-discriminatie volgens haar niet meegenomen. 'Anders zouden die cijfers nog veel hoger zijn.'

'Arnhem is getekend door de Tweede Wereldoorlog', constateert Nede. 'Daarom moeten we ons blijven inzetten tegen elke vorm of schijn van antisemitisme.'

'Verstoren herdenking: geen respect'

'In januari is er een herdenking geweest voor de bevrijding van Auschwitz en de omgekomen Joodse Arnhemmers', weet Nede. 'Aan het begin van die herdenking werd er 'Joden' geroepen.' Antisemitische opmerkingen zijn volgens haar altijd erg. Maar het verstoren van een herdenking getuigt van 'geen respect'.

Een van de Arnhemse incidenten waar het CIDI over spreekt, gaat over een conflict tussen een Syrische restauranteigenaar, deels van Joodse afkomst, en zijn verhuurder. De verhuurder maakt hem op meerdere gelegenheden onder meer uit voor 'vuile Jood'.

Ook beschrijft het CIDI het incident met het Arnhemse GroenLinks-lid Alireza Taimurizadeh. In een bericht op Facebook noemt hij Israel een 'afkoopsom van 6 miljoen levens', waar mensen 'hun trauma kunnen wreken' en 'WAAR ZIJ DE SS'ers MOGEN ZIJN', aldus het CIDI. Zijn partij vond dat ongepast, waarop Taimurizadeh zijn bericht heeft aangepast.

Voorlichting Holocaust

Louwers reageert op de vragen van Nede dat in Arnhem van discriminatieaangifte prioriteit is gemaakt. 'Deze worden met voorrang behandeld via het strafrecht.' Ook wil zij kijken hoe de 'meldingsbereidheid' onder inwoners kan worden vergroot. 'Want dat is essentieel om zaken aan te kunnen pakken.' Op scholen wordt bovendien voorlichting gegeven over de Holocaust, vertelt de wethouder.

Volgens VVD-raadslid Rebin Maref zijn de bestuurders van de Arnhemse synagoge zeer tevreden over de manier waarop het college omgaat met de aanpak van antisemitisme. Een compliment dat burgemeester Ahmed Marcouch graag incasseert. Ook Nede had na de beantwoording van haar vragen het gevoel dat het probleem serieus wordt opgepakt.

