Bezuinigingen treffen Zutphenaren: minder sociaal werkers in de wijken

Het aantal sociaal werkers in de Zutphense wijken wordt minder en de Buurtservice en de Vrijwilligerscentrale komen in de huidige vorm te vervallen. Dat maakt Perspectief donderdag bekend. De welzijnsorganisatie krijgt de komende jaren een stuk minder geld van de gemeente Zutphen en moet daardoor keuzes maken.

Directeur-bestuurder Jorinde Klungers van Perspectief: ‘De gemeente vraagt ons om een transformatie in combinatie met een forse bezuiniging. Deze transformatie gaan we graag aan. Tegelijkertijd is het een grote opgave met veel impact. Perspectief moet daarom keuzes maken. Voor een aantal medewerkers betekent dit helaas dat zij hun baan niet behouden.'

Van vijf naar drie wijkteams

Zutphen heeft een structureel tekort van 13 miljoen op de begroting en gaat daarom bijna een kwart minder geld uitgeven aan het sociaal domein. Welzijnsorganisatie Perspectief ontvangt binnen dit domein de grootste subsidie (voorheen 3,4 miljoen) en moet door de bezuinigingen anders gaan werken dan voorheen. De gemeente en Perspectief hebben daarom voor komende vier jaar nieuwe afspraken gemaakt.

Eén van de grootste verschillen voor inwoners is dat het aantal wijkteams vanaf juli wordt verminderd, van vier naar drie. 'We zijn met minder personeel dus zullen we het met minder wijkteams moeten doen', vertelt Klungers. In elk team zitten sociaal werkers en een sociaal makelaar. Laatstgenoemde heeft als taak om te verbinden en initiatieven van inwoners aan te jagen.

Minder persoonlijke begeleiding

Ook de werkwijze van sociaal werkers gaat veranderen. Het één op één contact met inwoners die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij financiële problemen of de opvoeding van kinderen, wordt minder. 'Perspectief gaat meer op zoek naar de collectieve benadering, kijken hoe we inwoners zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, in plaats van individueel te werk gaan', licht Klungers toe.

Wethouder Mathijs ten Broeke is blij met de nieuwe afspraken. ‘We streven naar een positieve ontwikkeling van 'zorgen voor' de inwoners naar 'zorgen dat' de inwoners in staat zijn voor zichzelf te zorgen. We willen de hulpafhankelijkheid van inwoners waar mogelijk verminderen. We willen een samenleving waarin mensen worden geactiveerd om naar vermogen maatschappelijk actief te zijn.'

Beroep op inwoners

Dat betekent dat er een beroep wordt gedaan op inwoners. 'Zutphen heeft meer vrijwilligers dan in andere steden dus in die zin heb ik er wel vertrouwen in', vertelt Klungers. De wijkteams bestrijken samen heel Zutphen. Er komt één team voor de wijken Warnsveld, Leesten en de Zuidwijken, een ander team gaat zich richten op het centrum, Noorderhaven en de Hoven en het derde team wordt actief in de wijk Waterkwartier.

Het idee is dat er in iedere wijk ook een vaste locatie komt voor de sociaal werkers. Deze locatie dient tevens als ontmoetingsplek en kan onderdak bieden aan buurtinitiatieven. In de Zuidwijken heeft Perspectief nu al een wijkcentrum. Het idee is dat 'De Uitwijk' daarom gaat dienen als vaste locatie in die wijk.

Buurtservice in een ander jasje

Een ander gevolg van de nieuwe afspraken is dat Buurtservice na 10 jaar in de huidige vorm gaat stoppen. Vrijwilligers van deze dienst waren daar al bang voor en begonnen onlangs een petitie. Het doen van uiteenlopende klusjes - in winkelcentra, bij mensen thuis of voor het woonbedrijf - is voor de vrijwilligers een vorm van dagbesteding en een opstap naar betaald werk.

Perspectief en de gemeente gaan met elkaar in gesprek om de taken vanuit Buurtservice op een nieuwe manier vorm te geven, met minder subsidie. In welke vorm dat gaat gebeuren wordt nog uitgezocht. 'Precieze afspraken moeten we daar nog over maken.'

Gedwongen ontslagen

Alle veranderingen hebben ook gevolgen voor de werknemers van Perspectief. Vanaf 2021 moet de organisatie het doen met een derde minder personeel. 'Dit kan niet zonder gedwongen ontslagen', vertelt Klungers. Eind 2018 had Perspectief nog 64 mensen in dienst, waarvan zeker 20 mensen al is vertrokken of nog zal moeten vertrekken. 'Het heeft een enorme impact op onze organisatie.'

Komend jaar wordt gezien als overgangsjaar. 'In juli gaan we de organisatie opnieuw vormgeven', aldus de directeur-bestuurder. Wat de gevolgen zijn van alle veranderingen zal dan moeten blijken. 'Vanaf juli gaan we scherp in de gaten houden hoe snel we mensen kunnen helpen. Waar nu binnen tien dagen antwoorden, kan dat straks mogelijk oplopen.'

