Vrouwenkoor Zijdelings zoekt energieke dirigent

Wat we als koor gemeenschappelijk hebben is ons vrouw zijn en het plezier in samen zingen. We voelen ons betrokken bij elkaar en streven naar muzikale kwaliteit.

Het steeds weer uitproberen van voor ons nieuwe genres, maakt dat ons repertoire inmiddels zeer gevarieerd is. We zingen voornamelijk 3- en 4 stemmige liederen in allerlei talen.

Voor optredens scheppen we er eer en plezier in om niet alleen een streling voor het oor, maar ook voor het oog te zijn. Onze kleding, de choreografie; we laten er graag onze creativiteit op los.

Voor ons koor Zijdelings zoeken wij een dirigent die in alle opzichten het karakter van ons koor ondersteunt!

Belangrijke aandachtspunten voor ons zijn:

-Pianobegeleiding is zeer gewenst

- Meedenken over theatrale presentatie

-Muzikaal breed geïnteresseerd

- Samenwerken met onze repertoirecommissie

Onze repetitie avond is op woensdag van 19.45 - 22.00 uur in Arnhem.

Lijkt het u leuk om als dirigent met deze groep vrouwen aan de slag te gaan? Reageren kan hieronder!