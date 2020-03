Corona in Gelderland: de vragen én antwoorden van vandaag

Kunnen we nog wel samen sporten? Kunnen we nog wel een verjaardag vieren? Hoe lang leeft een virus eigenlijk? Dat zijn enkele voorbeelden uit de tientallen vragen die Omroep Gelderland heeft ontvangen. Elke dag beantwoorden deskundigen van de GGD en van het Radboud UMC op Radio Gelderland vragen van luisteraars over het coronavirus. Dit zijn de belangrijkste vragen én antwoorden van vandaag:

Chantal Bleeker is internist-infectioloog van het Radboud UMC in Nijmegen. Zij beantwoordt vandaag de vragen. Beluister hier het gesprek terug, of lees de vragen en antwoorden eronder verder. Het laatste nieuws over het coronavirus is te vinden in ons liveblog.

Hoe besmettelijk zijn spullen die mensen met hun handen aanraken, zoals het apparaatje van pakketbezorgers waarop mensen met hun vinger een handtekening moeten zetten, deurklinken en winkelwagentjes?

'Het is bekend dat het virus kan een aantal uren overleven op objecten, zoals een handscanner of een winkelwagentje. Als mensen die besmet zijn hun handen niet gewassen hebben en dan hun handtekening op zo'n scanner zetten, kunnen ze in theorie het virus overdragen. Dat is dus weer een extra pleidooi om direct je handen te wassen als je zulke dingen hebt aangeraakt.'

Wanneer ben je nou precies besmettelijk?

'Je bent verreweg het meest besmettelijk als je klachten hebt als hoesten en niezen. Daarmee breng je druppeltjes verder dan als je alleen beetje verkouden bent. Als je geen klachten hebt, ben je eerder een uitzondering. De kans is verreweg het grootste bij mensen die wel klachten hebben.'

Kun je voor de tweede keer besmet raken met het coronavirus?

'Waarschijnlijk niet, het lijkt erop dat je het niet gemakkelijk nog een keer kan krijgen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er veranderingen komen in het virus als het langer blijft bestaan, dan kun je het theoretisch gezien volgend jaar weer krijgen.'

Is het niet nodig om ook in de rest van Nederland al veel striktere maatregelen te nemen dan nu het geval is om verdere verspreiding te voorkomen, in plaats van alleen in Brabant?

'Ik verwacht dat er nieuwe maatregelen gaan volgen, voor heel Nederland. Niet iedereen kan meer getest worden, GGD's zijn overbelast. Dus we hebben ook geen goed overzicht meer.'

Is binnen sporten nog wel aan te raden?

'Moeilijke vraag, voor kwetsbare mensen geldt dat sporten niet meer zo verstandig is. Zo lang kinderen nog naar school gaan worden ze op dezelfde manier aan anderen blootgesteld als bij sportclubs of verenigingen. Dus als je het een niet doet, is het andere ook niet verstandig. Je moet goed opletten als je zelf al klachten hebt, nadenken en activiteiten vermijden waar andere mensen zijn.'

Wat is het risico in het openbaar vervoer?

'Het kan natuurlijk dat iemand die hoest of niest in het openbaar vervoer iemand anders besmet. Dat is zeker niet uitgesloten. Je kan proberen enige afstand tot elkaar te bewaren, maar ook hier geldt: handen wassen, handen wassen en handen wassen.'

Kan ik mijn verjaardagsfeestje nog vieren?

'Voor mensen uit Brabant is het duidelijk: doe aan sociale onthouding. Let vooral op de ouderen en kwetsbare mensen, die moeten we met z'n allen beschermen. Ik denk dat het in andere gebieden ook niet verstandig is om dit soort feestjes door te laten gaan.'

Ook jij kunt je vraag stellen. Dat kan via ons speciale mailadres corona@gld.nl of via de app. Wij leggen elke werkdag de belangrijkste vragen vanaf 12.30 uur voor aan de deskundigen in het radioprogramma Lunchpauze. De vragen én antwoorden komen daarna ook op GLD.nl.

Zie ook: Dossier Corona in Gelderland