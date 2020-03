OM: antihomopamflet Nashville-verklaring niet strafbaar

De regenboogvlag in Nijmegen. Foto: ANP

De zogeheten Nashville-verklaring tegen homoseksualiteit is niet strafbaar. Volgens het Openbaar Ministerie is geen sprake van enig strafbaar feit. De Nederlandse vertaling van het pamflet was mede ondertekend door SGP-leider in de Tweede Kamer Kees van der Staaij en leverde ook in Gelderland een storm van protest op.

In de verklaring wordt beschreven dat 'God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw.' Ook staat erin 'dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren.'

Het document werd vertaald door Dominee Van Reenen, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente in Oldebroek.

Vrijheid van godsdienst

De tekst leidde tot grote verontwaardiging in Nederland, maar volgens het OM is er in de verklaring geen sprake 'van enig strafbaar feit', omdat de uitlatingen 'in direct verband staan met de geloofsovertuiging van degenen die betrokken waren bij de Nashville-verklaring'.

Om die reden geldt volgens het OM zowel de vrijheid van godsdienst als de vrijheid van meningsuiting.

Regenboogvlaggen

Ook in Gelderland werd er veel kritiek op de verklaring geuit. Dat gebeurde onder meer door regenboogvlaggen te hijsen, zoals in bijvoorbeeld Arnhem, Doetinchem en Tiel het geval was.

Dominee Van Reenen was destijds verbaasd over de vele reacties op de verklaring. 'Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen er iets van zouden vinden', zei hij.

Theoloog, hoogleraar en predikant Peter Nissen vindt dat de initiatiefnemers van het document de gevolgen van hun actie hebben onderschat.

