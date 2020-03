Justitie: bij slachtoffers ontuchtige zwemleraar zitten ook kinderen van badmeesters

Bij de negen jongetjes die door een 21-jarige zweminstructeur in opleiding zijn betast tijdens de zwemles in het Arnhemse zwembad De Grote Koppel zitten ook drie kinderen van collega-badmeesters. Dat zegt de officier van justitie donderdag. Volgens haar ontkent de Arnhemse verdachte de ontucht met deze drie jongens.

'Waarschijnlijk ontkent hij de ontucht met deze jongens, omdat het kinderen van collega's zijn', aldus de officier. Vandaag kwam de zaak weer even kort voor de rechter om administratieve redenen. Op 16 april wordt de zaak uitgebreid behandeld.

Hand in zwembroekje

'Dan zullen ook de meeste ouders aanwezig zijn', zegt de officier. 'Ik heb met hen een uitgebreid gesprek gehad over wat er met hun kind precies is gebeurd. Het gaat om de hand even in het zwembroekje laten glijden bij het helpen omkeren in het water.

Bij één kind zou de verdachte ook de hand van het kind in zijn zwembroek hebben gestopt. Het heeft de ouders enorm geholpen te horen dat sommige kinderen de hand hebben weggeslagen of snel hebben verteld dat ze dit niet wilden.'

Bij de eerste zitting in deze zaak liepen bij één vader de emoties hoog op. 'Op 16 april zitten de ouders achter glas. Dan kunnen zij met elkaar hun emoties en opmerkingen delen, zonder dat wij daar tijdens de rechtszitting last van hebben.'

Kinderporno

De verdachte werkte als stagiair bij zwemvereniging Neptunus. Die vereniging is vergeten een Verklaring Omtrent Gedrag van de stagiair te vragen. Die zou de jongeman in dit geval niet gekregen hebben, omdat hij eerder al eens is veroordeeld voor ontucht in Rotterdam.

De Arnhemmer wordt niet alleen verdacht van ontucht met negen jongetjes in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar, maar ook van het bezit van kinderporno.

Zie ook: Arnhemse zweminstructeur verdacht van ontucht met negen jongens