Martinuskerk in Arnhem zoekt gastheren en vrouwen

De Martinuskerk in de Steenstraat in Arnhem heeft grootse plannen als voorbereiding op haar 150 jarig bestaan. De kerk wordt opgeknapt, heringericht en er wordt religieus erfgoed tentoongesteld. In oktober van 2020 wordt een start gemaakt met het openstellen van de kerk. Hiervoor zijn we op zoek naar gastvrouwen en gastheren



Er wordt gewerkt in tijdsblokken van twee à drie uur. Deze worden in overleg ingepland.



Ben je geïnteresseerd in de kerkhistorie en de historie van Arnhem in het algemeen? Meld je aan als gastvrouw en/of gastheer. Vooraf word je uitgebreid geïnformeerd en leer je veel over de rijke historie van de kerk en de stad. Sommige relikwieën stammen al uit de Middeleeuwen, het is reuze interessant om daar meer over te weten. Als gastvrouw of gastheer lever je aan het doorgeven van die kennis een belangrijke bijdrage. Bezoekers kunnen met behulp van een audiotour in de kerk rondkijken. Je instrueert bezoekers over het gebruik van deze audiotour en assisteert waar nodig en/of beantwoordt vragen. We streven ernaar dat je altijd samen met een collega vrijwilliger werkt in tijdsblokken van 2 á 3 uur.



Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Je bent geïnteresseerd in (kerk)historie en gaat graag met mensen om. Je hebt een gastvrije uitstraling en bent niet bang om op mensen af te stappen. Er komt een vrijblijvende introductiebijeenkomst. Hierin word je uitgebreid geïnformeerd over de kerk en je werk als vrijwilliger.

Meer weten over de bijeenkomst of de vrijwilligersvacature? Laat hieronder uw reactie achter.