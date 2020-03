Regenboogstad Wageningen: 'Een veilige omgeving voor alle inwoners'

PrideWalk in Amsterdam, zien we dit binnenkort ook in Wageningen? Foto: ANP

Baliemedewerkers krijgen een training over hoe om te gaan met transgenders, Coming Out Day wordt grootst gevierd en er wordt voorlichting gegeven aan jongeren en vluchtelingen om het onderwerp LHBTI+ uit de taboesfeer te halen.

LHBTI+, over wie gaat het?

LHBTI is een verzamelnaam en staat voor lesbische vrouw (L), homoseksuele man (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I). De plus (+) staat voor nog meer mensen, bijvoorbeeld queer (Q), aseksueel (A), panseksueel en cisgender (C). Daarnaast werkt Wageningen aan genderneutrale toiletten op het stadhuis en komt er een heus regenboogpad bij het busstation. De kleuren staan symbool voor de verscheidenheid van mensen in de maatschappij.

Opdracht gemeenteraad voor 'Inclusieve stad'

Twee jaar geleden - toen de situatie nog heel anders was - gaf de gemeenteraad het stadsbestuur de opdracht zich in te zetten voor belangen van LHBTI'ers. Dat is inmiddels gebeurd.

'Als gemeente willen we uitdragen een inclusieve stad te zijn met ruimte voor diversiteit. We willen ons hard maken voor een accepterende en veilige omgeving voor alle inwoners, waarin ook LHBTI+-inwoners openlijk zichzelf kunnen zijn', schrijft burgemeester Geert van Rumund aan de gemeenteraad.

Daarom wil de gemeente ook de naam 'regenboogstad' dragen. 'We verwachten dat de titel van regenboogstad bijdraagt aan meer zichtbaarheid en de problematiek van LHBTI+ beter bespreekbaar maakt.'

Geen geld voor kleine regenboogsteden

Meedoen aan een landelijk programma voor regenboogsteden, kan Wageningen niet. Daar is de gemeente te klein voor. 'Alleen de grootste 50 gemeenten in Nederland mogen deelnemen', zegt een gemeenteambtenaar.

Dat heeft ook financiële consequenties. Waar de grote steden subsidie krijgen van het Rijk, moet Wageningen het grotendeels op eigen houtje doen. Om in de toekomst meer activiteiten te kunnen organiseren voor LHBTI+'ers en hun acceptatie, zoekt Wageningen naar geld.

'Wellicht dat er mogelijkheden zijn tot subsidiering via Regenboogprovincie Gelderland.'