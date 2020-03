Winst veevoedergigant ForFarmers meer dan gehalveerd

Het Lochemse bedrijf ForFarmers heeft een moeilijk jaar achter de rug. De veevoederproducent verkocht in 2019 bijna elf miljoen ton voer en zag de omzet weliswaar groeien tot bijna 2,5 miljard euro, maar de nettowinst daalde sterk naar 17,7 miljoen euro. Dat kwam doordat grondstoffen te duur zijn ingekocht en de markt in het Verenigd Koninkrijk sterk achterblijft bij de verwachting.

'Voor ons was 2019 een lastig en turbulent jaar', zo laat topman Yoram Knoop weten over de jaarcijfers over 2019 aan RTV Oost. 'We zien de marktomstandigheden in de markten waarin we opereren snel veranderen.'

De eerste helft van het jaar betaalde ForFarmers veel te veel, voor te duur ingekochte grondstoffen, de tweede helft 'zat de markt tegen' in het afzetgebied Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Het bedrijf is ook actief in Polen en daar is alles anders. Dat is een groeimarkt volgens Knoop. Voor het Verenigd Koninkrijk is de verwachting zelfs zo gedaald dat er een afschrijving is gedaan van bijna 26 miljoen euro.

Stikstofcrisis

ForFarmers gaat zich de komende maanden bezinnen over de 'roerige tijden en een nieuwe marktrealiteit'. Vooral thuismarkt Nederland, goed voor de helft van de omzet, zal volgens ForFarmers te maken krijgen met een 'lichte krimp' als gevolg van de stikstofcrisis.

Daarnaast ziet de veevoedergigant ook risico's in dierziekten als de Afrikaanse varkenspest. Door die ziekte wordt er meer varkensvlees en kip geëxporteerd naar China, maar de ziekte is ook al in Polen, bij de Duitse grens opgedoken.

De nieuwe strategie over 2020 - 2025 wordt in mei gepresenteerd.