Zie je het bord? Dan mag je nog maar 100 kilometer per uur

ARNHEM -

Vandaag is het zover: de maximum snelheid op snelwegen wordt aangepast naar 100 kilometer per uur. De nieuwe snelheid geldt direct nadat de borden zijn geplaatst of de hoes of tape van al geplaatste borden verwijderd is. Maar we mogen er nog even aan wennen want pas na het weekend word je ook echt op de bon geslingerd.