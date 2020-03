Justitie eist celstraf tegen oud-profvoetballer om zorgfraude

Het OM verwijt de twee, die samen het Harderwijkse zorgkantoor BMO runnen, valsheid in geschrift vanwege het opmaken van valse verantwoordingsformulieren. 'De valsheid in geschrifte was er in de kern op gericht dat de verdachten zorggeld konden incasseren met valse verantwoordingen. Met voor hen als belangrijkste doel: zichzelf verrijken ten koste van hun cliënten en de Nederlandse belastingbetaler', aldus de officier.

'Structureel te weinig zorg'

Op basis van de valse formulieren van de verdachten leek het volgens de officier dat alle geïndiceerde zorg aan hun cliënten was verleend, maar in werkelijkheid was dit niet het geval. De inspectie SZW had in hun onderzoek de hoeveelheid geïndiceerde zorg afgezet tegen de zorg die daadwerkelijk zou zijn geleverd door verdachten. Daaruit bleek dat er structureel te weinig dagbesteding, te weinig individuele begeleiding en te weinig tijdelijk verblijf werd geleverd aan de cliënten.

Ook bleek volgens het OM uit het onderzoek dat cliënten afhankelijk werden gemaakt van de verdachten door aan hen woonruimte te verschaffen, door de financiën te beheren en schulden over te nemen. Met als gevolg dat wanneer de cliënten geen zorg meer wilden afnemen van het zorgkantoor, zij op straat kwamen te staan of zelfs een juridisch geschil kregen met de verdachten over af te betalen schulden. 'Kortom, vele cliënten kwamen hierdoor klem te zitten', stelt justitie.

'Systematisch misbruik'

Het Openbaar Ministerie vindt een gevangenisstraf de enige passende straf voor de verdachten: 'Ze hebben als zorgverleners gedurende een langere periode en systematisch misbruik gemaakt van cliënten die aan hun zorg waren toevertrouwd. Daar komt nog bij dat het in dit geval ging om zeer kwetsbare cliënten. De enige reden dat verdachten hiermee zijn gestopt, is volgens het OM het optreden van de inspectie SZW geweest.'

Het OM eist tegen de 66-jarige oud-profvoetballer en zijn 49-jarige vrouw gevangenisstraffen van 30 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Voor de zorgaanbieder eist de officier een boete van 25.000 euro.

De uitspraak is op 9 april.