Hoogleraar: 'Waal zou kunnen dienen als leverancier van warmte'

De Waal en het MaasWaalkanaal bieden goede kansen om Nijmegenaren te verwarmen. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van hoogleraar energietechnologie David Smeulders van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij was woensdagavond te gast bij de Nijmeegse gemeenteraad.

David Smeulders is een groot tegenstander van het overhaast dichtdraaien van de gaskraan in Nederland. Want, zo zegt hij, dat zorgt op korte termijn alleen maar voor meer elektriciteitsverbruik voor bijvoorbeeld warmtepompen en zo lang die elektriciteit nog uit kolencentrales komt zorgt dat alleen maar voor meer CO2-uitstoot in plaats van een vermindering.

Warmtenet

Een tegenvaller wellicht voor het college dat als ambitie heeft dat Nijmegen in 2045 volledig energie neutraal is. Eerder op de avond presenteerde Bureau Berenschot het rapport waaruit blijkt dat de goedkoopste optie voor 70.000 woningen om van het gas af te gaan de aansluiting op een warmtenet is.

Maar daarvoor moeten dan wel voldoende warmtebronnen zijn. De afvalenergiecentrale ARN levert nu restwarmte aan het bestaande warmtenet voor Nijmegen Noord, maar als daar straks meer huizen bijkomen is die bron onvoldoende. Bovendien moeten we steeds meer naar een circulaire economie dus zal de hoeveelheid afval op den duur afnemen. Daarom wordt momenteel ook gekeken naar geothermie, het gebruik van aardwarmte.

Riskant

Een riskante exercitie zo betoogt David Smeulders. Volgens hem is uit de olie-industrie bekend dat slechts 1 op de 10 boringen lukt. Het zal dus erg veel geld kosten voordat je succes hebt, als je al een goede warmtebron vindt. En de methode is ook niet geheel zonder risico's want het kan leiden tot aardbevingen, zo waarschuwt hij. 'Ik zou mijn geld er in elk geval niet op inzetten om een warmtenet te baseren op mogelijke aardwarmte in de toekomst', aldus Smeulders.

Om dezelfde reden pleit hij voor voorzichtigheid bij het aanleggen van een warmtenet. Dat is in zijn ogen immers een transportmiddel voor warmte, net als een snelweg voor auto's. 'Een snelweg leg je ook niet aan als er nog geen auto's zijn.'

Energie stroomt langs Nijmegen

Is Nijmegen dan verloren? Geenszins, aldus Smeulders, de energie stroom letterlijk door de Waalstad. Volgens hem is in de zomer voldoende energie te halen uit de Waal en het MaasWaalkanaal om 40 procent van de huizen in Nijmegen te verwarmen. Die warmte kan vervolgens in een warmte koude opslag (WKO) worden opgeslagen en weer worden teruggeven aan een warmtenet.

Landelijk draait er al een project van TNO waarbij rivierwater wordt gebruikt om energie uit te halen. Hoogleraar Smeulders nodigde de gemeente Nijmegen woensdagavond uit om zich aan te sluiten bij dat consortium.

Zuinig

Voor de overige energievoorziening ziet hij veel in het gebruik van groen gas of in de toekomst in het gebruik van waterstof, die beide gebruik zouden kunnen maken van de bestaande infrastructuur voor aardgas. Alleen al daarom lijkt het hem verstandig als Nijmegen niet in één keer van het gas afgaat en zuinig omgaat met de huidige gasleidingen.