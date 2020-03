NK dammen veteranen door ‘corona’ afgelast

Het open Nederlandse kampioenschap voor veteranen is afgelast. Het jaarlijkse evenement, georganiseerd door de Wageningse damvereniging WSDV, zou van 20 tot en met 24 april worden verspeeld maar is in verband met het corona-virus vooralsnog van het programma geschrapt.

Van de 88 deelnemers is meer dan de helft zeventig jaar of ouder. Dit is de meest kwetsbare doelgroep voor het virus. Bovendien zitten ze in het clubgebouw WSDV De Doorbraak ook nog eens op elkaars lip en is het toiletblok ook niet aan de royale kant. Vandaar dat geen enkel risico wordt genomen.

Het is volgens de organisatie een enorme domper, maar er zijn belangrijkere zaken dan dammen. 'We vinden dan ook niet dat we te vroeg tot afgelasting zijn overgegaan. Mensen moeten vrije dagen opnemen, een hotel of pension boeken, die willen we zo min mogelijk met overlast en extra kosten belasten.'

Het is nog niet bekend of deze zestiende editie van het NK veteranen later dit jaar zal worden ingehaald of definitief zal worden geschrapt. Daarover zal WSDV zich in een later stadium beraden.

