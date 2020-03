Wethouder Nijmegen: 'Beurt aan andere gemeentes om vluchtelingen op te vangen'

De beurt is aan andere gemeentes om een rol te nemen in het opvangen van vluchtelingen, vindt wethouder Grete Visser (D66). Verschillende partijen uit de gemeenteraad stelden haar woensdagavond vragen over de mogelijkheden voor Nijmegen om alleenstaande vluchtelingenkinderen in Griekse opvangkampen in de stad op te vangen. Mocht er vanuit het Rijk een verzoek komen, dan wordt daar welwillend naar gekeken, laat de wethouder weten.

Erbarmelijke omstandigheden

GroenLinks, PvdA, SP, CDA en D66 stelden woensdagavond vragen aan wethouder Grete Visser, nadat Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk en Defence for Children vorige week Nederlandse gemeenten opriepen om ten minste 500 kinderen op te vangen uit de kampen in Griekenland. Ook Nijmegen kreeg de vraag of het bereid is om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te nemen. ‘Inmiddels hebben diverse Nederlandse gemeenten bekend gemaakt hiertoe bereid te zijn’, zegt Jeanine Brummel-Ahlalloum (GroenLinks). ‘Ook in de Nijmeegse gemeenteraad is hier inmiddels een breed draagvlak voor. Het is verschrikkelijk dat kinderen onder erbarmelijke omstandigheden in de Griekse kampen vastgezet worden zonder onderwijs, voedsel of bescherming. Ze kunnen geen kant op en vallen makkelijk ten prooi aan misbruik en worden soms zelfs verhandeld. Wij willen graag tegemoetkomen aan deze noodkreet van de hulporganisaties. Elk kind verdient een veilige en warme plek, en Nijmegen heeft een groot hart.’

Beurt

Visser erkent de slechte omstandigheden, maar vindt dat de beurt aan andere gemeentes is om de handen uit de mouwen te steken voor vluchtelingen. ‘We hebben allemaal de beelden gezien. De omstandigheden zijn niet zoals je dat wenst, zeker niet voor kinderen die daar zonder ouders zijn. Maar als Nijmegen doen we al heel veel voor de opvang van vluchtelingen. Toen we een paar geleden Heumensoord optuigden, vonden we dat we aan de beurt waren en we pakten die beurt. Dat betekent wel dat volgende keer andere gemeenten aan de beurt zijn. Anders gaat iedereen achterover zitten en denken dat Nijmegen het wel oplost. Dat signaal willen we nu ook duidelijk afgeven.’

Kosten

De kosten spelen daarbij een rol, geeft Visser toe. ‘Als we dit oppakken, neem je een grote verantwoordelijkheid, en die is niet alleen tijdelijk. Het kost op de lange termijn veel geld en draagvlak voor de hele gemeenschap. We hebben nu nog te maken met de financiële nasleep van Heumensoord; scholen moeten ingericht worden, er moet voor huisvesting gezorgd worden. Dat brengt veel kosten met zich mee. Daarnaast is er onlangs al de vraag op ons bordje gekomen om te kijken naar uitbreiding van de opvang van meerderjarige vluchtelingen. Daar komen we voor deze zomer nog mee naar de raad.’

Rijk aan zet

Het Rijk is aan zet, vindt de wethouder. Als deze met een verzoek naar Nijmegen komt, zal dit overwegen worden. ‘Wij vinden het oké om de staatssecretaris te motiveren om actie te ondernemen, maar het moet wel via de kanalen van het Rijk gaan. We zullen welwillend zijn bij een vraag vanuit het Rijk. Afhankelijk van of het kinderen met of zonder status betreft en van welke leeftijd ze zijn, zullen we dat met Stichting Nidos (die de voogdij regelt) kijken naar woonruimte voor deze kinderen.

Terughoudend

Ammar Selman (PvdA) noemt de opstelling van de wethouder ‘welwillend maar terughoudend’ en vindt dit jammer. ‘Ik zou juist willen dat we als Nijmegen voorop lopen dat ook uitstralen.’ Het verzoek van de betrokken raadsfracties aan de wethouder is om een leidende rol te nemen in het over de streep trekken van andere gemeentes. ‘We laten ons al gelden waar dat kan’, zegt Visser. ‘Maar we roep vraag andere gemeentes op om actief te zijn en zich ook te laten gelden.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7