Heel boerenerf nagebouwd voor openluchtspel over 75 jaar bevrijding

Boren, schroeven, timmeren. De mannen uit Halle-Heide zijn druk bezig om het decor op tijd af te krijgen. 'We hebben nog vijf weken, maar we gaan er alles aan doen om het af te krijgen', zegt mede-bouwer Henk Eenink.

Boerenerf krijgt steeds meer vorm

Eén van de boerderijen is helemaal ingepakt in oranje plastic. 'Dat is voor de regen', zegt Bert. 'We hopen op een beetje droog weer de komende tijd.' De plassen water sieren het weiland, maar dat weerhoudt de mannen er niet van om al hun vrije uurtjes in het veld door te brengen.

'Dit wordt een hooiberg', legt Bert uit terwijl hij bezig is met het vastschroeven van platen op een houten skelet. 'Het dient in het toneelstuk eigenlijk als een soort van onderduikplek voor piloten die zijn neergestort en zich moeten verbergen voor de Duitser.'

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Het verhaal speelt zich af aan het einde van de oorlog. 'In het stuk zien we het leven van twee boerengezinnen', legt Babbet van der Wal uit. Ze speelt zelf in het stuk en probeert daarnaast zoveel mogelijk publiciteit te krijgen. 'Eén van de boerengezinnen heeft een groot geheim. Waar het vooral om draait is dat we willen laten zien dat de vrijheid die we nu hebben niet zo vanzelfsprekend is.'

Hennie Ter Maat kan daar over meepraten. Ze is samen met een aantal andere vrouwen in het voormalige schoolgebouw druk in de weer met stoffen en een naaimachine. 'We maken hier kleding, vlaggetjes en alles wat eigenlijk nodig is.'

Hennie was een klein meisje in de oorlog: 'Hoe jong ik ook was, je vergeet het nooit meer.'

Verhaal moet verteld worden

Hoewel Ter Maat lid is van de toneelvereniging, doet ze niet mee in het stuk. 'Ik wilde in eerste instantie ook helemaal niet helpen want het blijft een pijnlijk onderwerp.' Toch is ze nu druk in de weer met allerlei kleuren stoffen. 'Uiteindelijk help ik nu toch omdat ik het belangrijk vind dat het verhaal vertelt wordt en dat ook de jeugd weet wat er vroeger gebeurd is.'

Het Openluchtspel wordt zes keer opgevoerd van 15-19 april. Naast het openluchtspel zijn er ook re-enactors in Halle-Heide en worden kinderen en jongeren betrokken. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Meer informatie is te vinden op www.achterhoekbevrijd.nl