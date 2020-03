Eerste coronabesmetting vastgesteld in Nijkerk

Of het om een man of een vrouw gaat, maakt Nijkerk niet bekend. Wel laat de gemeente weten dat de patiënt in een gebied is geweest waar corona heerst. Op dit moment verblijft de inwoner van Nijkerk thuis in isolatie.

De GGD doet, zoals gebruikelijk, contactonderzoek. De gezondheidsdienst brengt in kaart met wie de coronapatiënt allemaal in contact is geweest.

In Gelderland zijn nu 47 besmettingen bekend. In Nijkerk gaat het om het eerste geval.

In het kaartje hieronder staan alle besmettingen in onze provincie: