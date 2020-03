Strijden voor vrijheid met Eric Corton en Het Gelders Orkest

Een inspirerende avond waarin strijd doorklinkt

Eric Corton staat stil bij 75 jaar bevrijding. Met inspirerende verhalen en ondersteund door ons orkest, onder leiding van Christian Schumann, en solist Cécile Huijnen portretteert hij vrijheidsstrijders op en aan alle fronten. Een indrukwekkende avond waarop de strijd doorklinkt in muziek en verhalen, in Musis, Orpheus en De Vereeniging.



75 jaar bevrijding

In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. Nog ieder jaar staan we stil bij de strijd die daarvoor is geleverd en herdenken we hen die vielen. Deze avond staat in het teken van strijders op en aan alle fronten. Voor de vrijheid, voor hun muziek, voor het leven, voor hun rechten, voor een betere wereld.



Wat is het strijden waard?

Eric Corton portretteert verschillende generaties vrijheidsstrijders. Hun inspirerende verhalen worden ondersteund door het orkest, dat werken ten gehore brengt waarin die strijd doorklinkt. Concertmeester Cécile Huijnen soleert in het prachtige en ontroerende The Lark Ascending van Vaughan Williams.



Wat is voor jou het strijden waard? In een avond waarop muziek en verhalen elkaar versterken, zoeken we met elkaar naar antwoorden.

Locatie: Musis, Arnhem

Datum: 2020-04-23

Begintijd: 20.00 uur

Eindtijd: 21.30 uur

Ook te zien op:

24 april Orpheus Apeldoorn

25 april De Vereeniging Nijmegen

Meer informatie via deze site.