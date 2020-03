Bouw uniek opvangcentrum voor duizenden wilde dieren van start

Het begon als een klein plannetje om wilde dieren op te vangen, maar als alles volgens plan verloopt staat er volgend jaar een multifunctioneel wildopvangcentrum waar je u tegen zegt, aan de Boersberg in Doorwerth. Op jaarbasis is er plek voor zo'n 6.000 dieren. En dat was hard nodig in deze regio, zeggen de initiatiefnemers.

Gert-Jan Nefkens wilde wat doen toen hij ruim negen jaar terug werkzaam was voor de dierenambulance. 'Door veranderde regelgeving konden we dieren die we hadden opgehaald met de ambulance steeds moeilijker laten opvangen. Ik vond dat er iets moest gebeuren', zegt Nefkens daar nu over.

Jarenlang heeft hij zich vervolgens ingezet om iets uit de grond te stampen. Bij toeval kwam hij in contact met Thijs Devlin, die het centrum gaat leiden volgend jaar. 'Ik kwam bij hem voor een dier in nood, hij herkende me uit eerdere berichtgeving en we bleken dezelfde droom te delen. Toen is het balletje gaan rollen.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Thijs Devlin:

Educatief centrum

Na negen jaar wordt donderdag begonnen met de bouw. Burgemeester Schaap van Doorwerth zal met de initiatiefnemers de openingshandeling verrichten. Het centrum krijgt een educatief karakter en krijgt ook een onderzoeksfunctie. 'Negen jaar terug had ik niet kunnen bedenken dat we nu zo'n groot centrum gaan bouwen. Ik dacht eerst aan wat mobiele cabines om dieren op te kunnen vangen. Nu gaan ze allemaal nog naar een opvang in Muiden, dat is minimaal een uur rijden. Daar wilde ik wat aan doen.'

Voornamelijk klein wild als konijnen, egels, misschien zelfs dassen en vossen zullen opgevangen worden in het nieuwe centrum. 'Maar vooral ook veel vogels', aldus Nefkens. Hij zal zelf aan de slag gaan als bestuurder en vrijwilliger bij de opvang.

Overigens had de bouw al eerder van start moeten gaan, maar de stikstofcrisis gooide roet in het eten. 'Maar daar hebben we nu omheen gewerkt doordat het volledig stikstofvrij en energieneutraal opgeleverd gaat worden. Helemaal ecologisch verantwoord dus ook.'