Inwoners Ewijk 'gered' door stikstofproblematiek

Marcel Jacobs van actiecomité A50 Ewijk heeft er ordners vol van. Allemaal informatie over de bezwaren die zijn comité in 2018 nog indiende tegen de voorgenomen snelheidsverhoging van 120 naar 130 kilometer per uur. Maar het heeft allemaal niet mogen baten.

Geluidsoverlast en vieze lucht

'Er was een partij die had die snelheidsverhoging beloofd aan zijn kiezers (de VVD, KdJ) en die wilde dat graag waarmaken. De opmerking daarbij was: we zitten nog steeds onder de normen, dus het kan', zegt Jacobs.

Maar volgens de inwoners kon het niet omdat zij de geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof voor hun kiezen kregen. En erg zinvol was de verhoging naar 130 kilometer per uur ook niet aangezien je even verderop alweer terug moest naar 100 kilometer per uur. 'Dat het destijds 130 werd, scheelde enkele seconden op dit traject', weet Jacobs.

Strijd was al opgegeven

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur was in 2018 niet gevoelig voor de argumenten van de bewoners en hield voet bij stuk: 130 kilometer per uur was nu eenmaal de norm in Nederland zo redeneerde zij. Comité A50 Ewijk gaf de strijd op, mede vanwege de hoge juridische kosten.

Nu worden sinds donderdag alle borden van 130 kilometer per uur weer vervangen door borden van 120 kilometer per uur. Totale kosten van die omruil operatie in Nederland: 19 miljoen euro. Zonde zo vindt Jacobs, maar hij is wel blij met deze 'uitkomst'.

Geholpen door stikstofcrisis

'We zijn geholpen door die stikstofproblematiek als je het zo mag noemen, want het is natuurlijk niet echt fijn waar we als land in verzeild zijn. Maar het is wel zo dat dit probleem al jaren speelde, dus de overheid heeft er ook jaren op kunnen anticiperen en dat is gewoon nooit gebeurd', besluit Jacobs.

