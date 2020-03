Doetinchemse documentaire over bombardementen op groot scherm

`Met het begin van de lente - bombardementen op Doetinchem 1945`

donderdag 19 maart 2020 - 15.30 en 16.30

zaterdag 21 maart 2020 - 15.30 en 16.30

maandag 23 maart 2020 - 15.30 en 16.30

Kaarten reserveren kan via www.gruitpoort.nl/bombardementen en aan de kassa van de Gruitpoort.

We naderen de herdenking van 75 jaar vrijheid. Voor Doetinchem wordt die vreugde voorafgegaan door de herdenking van het verdriet van de 3 bombardementen op de stad, op 19, 21 en 23 maart 1945. In 2005 maakte Wim Maatman samen met de Gruitpoort de documentaire ´Met het begin van de lente – Bombardementen op Doetinchem 1945´. In de aanloop naar de Rockopera Freyheyt hebben Wim Maatman en de Gruitpoort de handen ineen geslagen om de documentaire naar het grote doek van de Gruitpoort te halen. De vertoningen zijn op de dagen van de bombardementen steeds om half 4 en zijn gratis toegankelijk. Reserveren is noodzakelijk. Omdat de belangstelling inmiddels groot is zijn er op diezelfde dagen om 16.30 extra voorstellingen ingezet. De documentaire duurt 40 minuten. Rondom de bevrijding van Doetinchem zal ook de documentaire Meneer Kees en Meneer Henk – Misset in oorlogstijd op het Gruitpoortdoek te zien zijn.

De bommen, afgeworpen door geallieerde vliegtuigen, kostten naar schatting 170 mensen het leven en legden een groot gedeelte van de binnenstad in puin. Daarmee behoorde Doetinchem tot de relatief zwaarst getroffen steden van Nederland. De grote vraag is waarom? Was er sprake van een doelgerichte actie of waren de bombardementen een vergissing? Ging het om een Duitse verbindingspost of om een geheim Duits laboratorium? En hoe wist een Duitse officier wat er komen ging? "Met het Begin van de Lente" maakt onderdeel uit van het herdenkingsproject 'Zestig jaar na dato" en kwam tot stand dankzij een bijdrage van het ministerie van VWS en de gemeente Doetinchem.

Productie: Zinopsis - maart 2005 Regie en montage: Wim Maatman Voice over: Stef Grit Redactie: Karel Berkhuysen en Wim Maatman Interviews: Maurits Nibbering en Karel Berkhuysen Editing: Marleen Wenting Graphics: Maarten Hogenkamp.

De voorstellingen zijn gratis toegankelijk, reserveren is sterk aan te raden