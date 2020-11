Patiënt overleden door verkeerde medicatie: taakstraf voor verpleegkundige

Een 24-jarige verpleegkundige is vrijdag veroordeeld tot 80 uur voorwaardelijke taakstraf voor de dood van een van haar patiënten. De vrouw diende de patiënt in het Radboudumc in Nijmegen morfine in plaats van een lichter voorgeschreven pijnbestrijdingsmiddel toe, waarna de man in november 2017 overleed.

Het slachtoffer liep een morfine-vergiftiging op en overleed. De verpleegkundige is veroordeeld voor dood door schuld. Er wordt niet uitgegaan van opzet, maar de vrouw uit Venray heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) aanmerkelijk onvoorzichtig en nalatig gehandeld.

De rechter ging daar in mee. De verpleegkundige zou een waarschuwingspop-up van het Elektronisch Patiënten Dossier hebben genegeerd en zou nagelaten hebben het aansluiten van de medicatiespuit op de infusiepomp te laten controleren door een tweede verpleegkundige. De verpleegkundige diende het slachtoffer medicatie toe die voor een andere patiënt was bestemd, terwijl op de spuit de naam van die andere patiënt stond.

De rechtbank houdt in haar vonnis rekening met het feit dat op de betreffende ziekenhuisafdeling door meerdere mensen niet volgens de veiligheidsprotocollen werd gewerkt. "Verder zijn de gevolgen van de medicatiefout ook voor de verpleegkundige ingrijpend geweest. Gevolgen die zij niet heeft gewild, maar die wel aan haar schuld te wijten zijn. Zij moet verder in de wetenschap dat het slachtoffer door haar handelen is

overleden. Daarnaast is haar contract niet verlengd, heeft zij een jaar niet kunnen werken en moest zij delen van haar opleiding daarom opnieuw doen."

Geen beroepsverbod

"Vanwege de aaneenschakeling van onzorgvuldigheden die hebben geleid tot de toediening van verkeerde medicatie" heeft de rechtbank overwogen een beroepsverbod op te leggen, maar doet dit niet. Dat heeft te maken met het forse tijdsverloop tussen haar eerste verhoor en de behandeling van haar zaak, de vrouw een deel van haar opleiding opnieuw gevolgd heeft en dat zij op haar huidige werkplek als verpleegkundige volgens haar werkgever goed functioneert.

Verbijsterd

Twee zoons van het slachtoffer spraken tijdens de rechtszaak twee weken geleden in hun slachtofferverklaring over woede en verbijstering, maar zeiden niet uit te zijn op een gevangenisstraf. Het OM had twee weken geleden een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur geëist. De uitspraak is dus gelijk aan de eis.