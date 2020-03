Wedstrijden Gelderse profclubs gaan door ondanks corona

De wedstrijden in het betaald voetbal gaan in Gelderland komend weekend door

door Richard van der Made

Dat is de uitkomst van een overleg woensdagmiddag bij de KNVB in Zeist waar alle profclubs aanwezig waren om te praten over de gevolgen van het Corona virus voor het voetbal. 'We zullen voorzichtiger moeten zijn dan normaal. Dat vraagt deze actuele situatie', zegt directeur Van Schaik van NEC.

Negatief advies

De KNVB is door het ministerie verzocht geen maatschappelijke onrust te creëren. Leidend zijn de adviezen die vanuit de veiligheidsregio's worden gegeven. De clubs staan iedere dag in contact met deze experts. Vitesse, NEC en De Graafschap hebben vooralsnog geen negatief advies gekregen. In Brabant wordt er geen profvoetbal gespeeld. Drie wedstrijden in de eredivisie zijn afgelast. Maandag wordt de situatie door de KNVB opnieuw uitgebreid bekeken.

Quarantaine

De clubs hebben intern al enkele maatregelen genomen om de spelers zo goed mogelijk te beschermen. 'Zij werken intensief samen en hebben veel contact met elkaar', legt directeur Ostendorp uit namens De Graafschap. 'Als één van de spelers een ander besmet, moet misschien de hele selectie in quarantaine. We willen de risico's zoveel mogelijk beperken.'

Spelers lunchen gescheiden van ander personeel en mijden de komende tijd ook activiteiten met sponsoren. Ook worden drukke ruimtes in principe niet bezocht.

Brabantse spelers

Stafleden en spelers schudden elkaar voor en na wedstrijden ook geen handen. Ook worden bij De Graafschap spelers die regelmatig naar hun woonplaats in Brabant reizen, in de Achterhoek gehouden. Branco van den Boomen bijvoorbeeld woont in Veldhoven, maar blijft nu de hele week in een hotel in Doetinchem. Dat geldt ook voor Brabander Victor van den Bogert.

Spelers van De Graafschap houden voorlopig afstand van supporters en sponsoren



Normaal mogelijk

'Misschien dat we op punten accenten anders moeten leggen, maar dat bekijken we de komende dagen', zegt Van Schaik. 'Alles doen we vanuit voorzorg dus zal er begrip zijn als dingen net even anders lopen dan normaal. Voor nu focussen wij op de wedstrijd van vrijdag en doen we ons werk zo normaal mogelijk. Dat lukt tot nu toe iedereen goed', aldus de directeur van NEC.

Helmond Sport

Ook wordt bij de Gelderse clubs, vooral in Doetinchem, gekeken om het contact met de media en de spelers anders in te richten rond de wedstrijden van komend weekend. De Graafschap speelt vrijdag tegen Helmond Sport, een club dus uit Brabant. Mogelijk worden ook geen supporters toegelaten van die club op De Vijverberg in Doetinchem, maar de kans dat die maatregel daadwerkelijk wordt genomen is klein.

Altijd publiek

Verder werd in Zeist gezegd dat wedstrijden zonder publiek in principe niet gespeeld worden. Mocht een wedstrijd de komende weken niet doorgaan als gevolg van het corona virus, zal naar een andere datum gezocht worden. 'Alleen bij overmacht of als er meerdere wedstrijden achter elkaar niet door kunnen gaan, zullen we wellicht zonder supporters moeten spelen. Maar dat is nu niet aan de orde', zegt directeur Ostendorp namens De Graafschap.

Hans Martijn Ostendorp: 'Overheid is leidend'

De Graafschap speelt vrijdag thuis tegen Helmond Sport. NEC ontvangt in Nijmegen FC Volendam. Vitesse gaat zaterdagavond op bezoek bij FC Utrecht.