Directeur Kröller-Müller Museum heeft één missie: duurzaamheid

Hij komt iedere dag op de racefiets naar het Kröller-Müller Museum. Dat is een slordige anderhalf uur vanuit zijn woonplaats Nijmegen. Zakelijk directeur Frits de Vogel is de afgelopen jaren bezig geweest het museum te verduurzamen. 'Eigenlijk mag ik het nog niet zeggen, maar we maken morgen bekend dat het Kröller-Müller Museum het duurzaamste museum van Nederland is.'

Hij is pas sinds augustus vorig jaar zakelijk directeur van het museum. Maar De Vogel is al sinds 2007 werkzaam in de museale wereld. 'Als museum bewaren we rijkdommen en kunst voor het nageslacht. Maar ik vind dat we ook de omstandigheden om van die kunst te genieten moeten bewaren. We hebben een taak in de maatschappij.'

Concessies doen

De missie van Frits de Vogel is duidelijk: duurzaamheid. 'Onze maatschappij is voor een groot gedeelte gebaseerd op groei. Waarom? In stand houden is genoeg. Daarvoor moeten we misschien wel wat concessies doen in ons welvaartsniveau.'

Bij het Kröller-Müller Museum is Frits op zijn plek. 'Scholieren proberen te interesseren in de ruimte om hen heen, zodat ze zich kunnen ontplooien: dat kan natuurlijk prima bij een museum als dit. Precies zoals de piramide van Maslow.' Frits de Vogel vindt zichzelf niet roomser dan de paus. 'Ik ben in principe veganist. Maar niet dogmatisch. Je moet niet vastzitten in je overtuigingen.'

Trots

Hij is trots op de verduurzaming van het museum. 'Je hebt natuurlijk te maken met oudere gebouwen, waar je niet veel meer mee kan doen dan extra isolerend glas erin. De grote verduurzaming zit in het vervangen van de installaties. De temperatuur en vochtigheid moeten constant zijn in een museum met kunst aan de muur. En daar heb je nauwkeurige installaties voor.'

'Die installaties zijn de afgelopen jaren allemaal vervangen. En we hebben erg goed gekeken naar efficiënt gebruik van die installaties. We besparen nu bijvoorbeeld twintig procent aan energie. Morgen brengen we naar buiten dat we het meest duurzame museum van Nederland zijn geworden.'

Luister hier naar het gesprek dat verslaggever Marc Loeven op Radio Gelderland had met Frits de Vogel:

