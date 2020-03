Stel al je vragen over corona aan deskundigen

De verspreiding van het coronavirus in Nederland roept veel vragen en zorgen op. In haar meest recente cijfers maakte het RIVM woensdag bekend dat er inmiddels 503 besmette personen zijn in Nederland. Ook is een vijfde patiënt overleden aan het virus. Omroep Gelderland biedt zijn kijkers en luisteraars de kans vragen te stellen aan deskundigen.

Vanaf morgen, donderdag 12 maart, kan iedereen vragen over het virus neerleggen bij de omroep. Deze vragen stelt presentatrice Irene ten Voorde vervolgens iedere dag om 12.40 uur in het lunchprogramma op Radio Gelderland aan deskundigen: een arts van de GGD en een internist-infectioloog van het Nijmeegse Radboudumc.

Heeft u een vraag over corona? U kunt deze bij de omroep neerleggen voor de experts.

Via e-mail op corona@gld.nl

Via WhatsApp op 06 - 22 05 43 52

Via Twitter op @OmroepGLD

Via een privébericht op Facebook

De antwoorden op de ingezonden vragen worden na het lunchprogramma ook gebundeld in een artikel op deze website.

Woensdag nam GGD-arts Ashis Brahma alvast een voorschot door enkele vragen te beantwoorden. Zo reageerde hij op de vraag of het niet verstandig is Gelderland compleet af te sluiten. zoals in gebieden in Italië al gebeurde. 'Ik kan me voorstellen dat mensen denken dat zoiets helpt. Maar we houden de mensen die besmet zijn goed in de gaten. Mensen van wie wij wéten dat ze corona hebben en contact hebben gehad met anderen.'

Onvergelijkbaar met Italië

Tegelijkertijd, benadrukt Brahma, is de situatie in Nederland moeilijk te vergelijken met die in Italië. 'Ik kan niet in een glazen bol kijken wat hier gaat gebeuren. Maar ik hoop altijd te denken dat we in Nederland een goed ontwikkelde algemene gezondheidszorg hebben. In Italië is dat anders.'

Luister hieronder naar het gesprek tussen Frank van Dijk en Ashis Brahma op Radio Gelderland:

'Ik zal niet zeggen dat mensen hier niet ziek worden, maar we hebben in Nederland wel een systeem waarmee we iedereen die risico loopt kunnen bemonsteren. Blijkt het om corona te gaan, dan nemen we in samenspraak met ziekenhuizen en burgemeesters maatregelen.'