NL DOET 13 maart: Ontmoetingsplek Marikenhuis voor mensen geraakt door kanker, netjes opgeruimd!

Kanker heb je niet alleen, kanker draag je samen.

Het Marikenhuis in Nijmegen is een gastvrije ontmoetingsplek voor iedereen geraakt door kanker. Veilig, vertrouwd, praktisch en dichtbij! Zonder verwijzing of afspraak, ongedwongen en laagdrempelig kunnen gasten gebruik maken van alle activiteiten, variërend van lichaamsgerichte activiteiten tot een open atelier en lotgenotengespreksgroepen.

Het Marikenhuis is een professionele vrijwilligersorganisatie en alle activiteiten zijn gericht op het psychosociale welzijn van onze gasten. Omdat we geen enkele structurele financiering krijgen van de overheid, zijn we volledig afhankelijk van de steun van menslievende en maatschappelijk bewogen burgers,

Met uw hulp zorgt u ervoor dat het Marikenhuis mensen geraakt door kanker kan blijven ondersteunen in een mooie schone omgeving.

Zowel de tuin als het inloophuis van binnen en buiten weer spic en span maken.

- spic en span maken van het huis binnen,( grote schoonmaak, ramen binnenkant, huiskamer, keuken, andere ruimtes etc).

- Schoonmaak van de buitenkant van ons huis ( houtwerk, ramen, goten, zonneschermen etc)

- Voorjaars klaarmaken

- Nieuwe planten in de tuin

Komt u helpen op vrijdag 13 maart? Meld u hier aan!