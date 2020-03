Wijchens seniorenorkest moet binnen twee jaar aan inwonersnorm voldoen

Norm

Het seniorenorkest De Huttenkamp ontvangt jaarlijks een subsidie. Voor de normsubsidie geldt een minimaal aantal actieve leden van 20 leden voor orkesten. Verder geldt dat indien minder dan 50 procent van de leden in de gemeente Wijchen woont, de muziekvereniging geen recht heeft op het basisbedrag en alleen een bedrag per Wijchens lid ontvangt. Het seniorenorkest is voor de vaststelling van de subsidie 2020 onder de kritische grens van 50 procent terechtgekomen. Voor de vaststelling van de normsubsidie voor 2020 is de ledenlijst per 1 januari 2019 bepalend. Toen had het orkest 37 leden, van wie er 15 uit de gemeente Wijchen wonen.

Belangrijke inkomstenbron

De subsidie is een belangrijke inkomstenbron voor het orkest om zijn activiteiten te kunnen uitvoeren: het gaat om ongeveer een derde van de totale inkomsten. Het seniorenorkest krijgt nu van de gemeente Wijchen twee jaar om het aandeel Wijchense leden boven de 50 procent te tillen en zo recht te blijven houden op het basisbedrag van 800 euro. Tot die tijd krijgt men dit bedrag nog wel. ‘Het seniorenorkest vervult een maatschappelijke functie. Het orkest stelt ouderen in staat om laagdrempelig samen muziek te maken. Daarnaast treedt het orkest regelmatig op in verzorgingstehuizen in de gemeente en bezorgt de ouderen die daar wonen een plezierige middag met herkenbare muzikale beleving.’

Jojo-effect

De toepassing van deze subsidievoorwaarde kan voor een jojo-effect zorgen voor het seniorenorkest, dat rond de drempelwaarde schommelt. ‘Een lid meer of minder betekent van het een op het andere jaar een sterke afwijking van de hoogte van de subsidie. Hierop is het lastig een stabiel meerjarig financieel beleid te voeren voor een vereniging die sterk afhankelijk is voor haar inkomsten van de gemeentelijke bijdrage. Door de toepassing van de voorwaarde van de subsidieregeling met twee jaar uit te stellen, voeren we een schokdemper in.’

Jong en oud

Of het seniorenorkest die drempel van 50 procent aan Wijchense leden over twee jaar wel haalt, is moeilijk te sturen, denkt voorzitter Rinus Heinen. ‘Er is veel verloop. Mensen worden ouder en krijgen gezondheidsklachten of overlijden.’ Het orkest probeert wel leden te werven in de gemeente. ‘Het voordeel is dat iedereen erbij kan. We heten wel een seniorenorkest, maar we zijn er echt niet alleen voor mensen op hogere leeftijd. Mensen die thuis zitten en ooit muziek hebben gemaakt, jong of oud, zijn welkom om bij ons overdag muziek te maken zodat ze ook ’s avonds er niet meer voor de deur uit hoeven.’ Over het ledenaantal op zich maakt Heinen zich minder zorgen. ‘Ik voorzie dat we wel rond de 30 à 35 leden zullen blijven.’

Inkomstenbronnen

De contributie verhogen is geen optie, vindt Heinen. ‘De meeste ouderen leven van een AOW met misschien een klein pensioentje. Die kunnen we niet om meer vragen. In plaats daarvan proberen we sponsoren aan te boren. Bij optredens vragen we om een kleine bijdrage van toeschouwers. Financieel kunnen we het nu nog rond krijgen, maar ik heb er voor de toekomst wel een zwaar hoofd in.’ Heinen opperde ook al eens andere gemeenten waarvan inwoners lid zijn van seniorenorkest De Huttenkamp te vragen om een financiële bijdrage. ‘Daar heb ik niet één positieve reactie op mogen ontvangen.’

‘Geen fijn beleid’

Heinen benadrukt het maatschappelijke belang van het orkest. ‘Wij zijn er ten behoeve van de gemeenschap in Wijchen. We geven bijvoorbeeld ouderen in verzorgingstehuizen een plezierige middag met onze optredens. Ouderen die bij ons muziek maken blijven zo betrokken bij de maatschappij en blijven langer fit. We doen dus echt iets terug voor de gemeenschap. Daar hoort wel iets tegenover te staan. Ik vind het dan geen fijn beleid om ons af te straffen omdat er te veel mensen van buiten de gemeente onderdeel van het orkest uitmaken. Maar de gemeente scheert alles over één kam. Dat is jammer. Maar voor nu zijn we in ieder geval blij dat we weer twee jaar vooruit kunnen.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever