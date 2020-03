Tientallen reizigers Kras in quarantaine in Vietnam

Een groep van 27 reizigers, van wie 25 Nederlanders en twee Belgen, zit in quarantaine in Vietnam. De groep is op pad met Kras Reizen uit Ammerzoden en verblijft momenteel verplicht in een hotel.

De reizigers zouden op een binnenlandse vlucht hebben gezeten waar ook een persoon bij was die mogelijk besmet is met het coronavirus. Uit voorzorg zijn de reizigers van het Gelderse Kras Reizen in een hotel ondergebracht. Een woordvoerder van TUI, het moederbedrijf van Kras Reizen, laat weten dat het hotel waarin de groep nu verblijft niet geschikt is.

'Het is veel te eenvoudig. Ze zijn daar door lokale autoriteiten in gezet, maar het is een heel eenvoudig guesthouse dat wij niet volwaardig vinden', zegt een woordvoerder.

Wachten op uitslag

Op dit moment zijn de handen van TUI echter gebonden. 'Wij mogen niets doen van de lokale autoriteiten. De reizigers zijn al getest, de uitslag daarvan verwachten we donderdag. Pas dan kunnen we iets doen.'

TUI houdt contact het ministerie van Buitenlandse Zaken en volgt de situatie nauwlettend. 'We willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor onze gasten. We hebben sms-contact met hen en met de tourleader', stelt TUI.

