Eikenprocessierups Wijchen: mogelijk bestrijding met nematoden, stimuleringsregeling voor nestkasten

Aanvulling preventieve bestrijding

Na onderzoek wordt overwogen de bestrijding aan te passen, geeft het college aan. ‘De preventieve bestrijding kan aangevuld worden met het inzetten van nematoden. Dit zijn op de eikenprocessierups parasiterende aaltjes.’ Deze aaltjes worden ‘s avonds gemengd met een gel in de bomen gespoten. De aaltjes dringen binnen in de rupsen en maken deze ziek. Ze zijn onschadelijk voor mensen en zoogdieren. Deze bestrijdingsmethode kan al vroeg in de levenscyclus van de eikenprocessierups toegepast worden. Het voordeel daarvan is dat de rupsen ten tijde van de bestrijding nog geen brandharen hebben gevormd, waardoor deze toepassing geen risico voor de gezondheid oplevert. Een ander belangrijk voordeel van deze toepassing vroeg in het voorjaar is dat andere, beschermde rupsensoorten nog niet uitgekomen zijn en er dus niet aan blootgesteld worden. ‘Nadeel van dit middel is dat het moment en de wijze van uitvoering nog kritischer zijn dan bij het huidige middel Xentari,’ voegt het college wel toe. Andere gemeenten hebben deze methode in 2019 al toegepast.

Nestkasten

Ook het komende seizoen verricht de gemeente geen bestrijding bij particulieren. Wel onderzoekt men een stimulatieregeling voor bewoners voor het ophangen van nestkasten en vleermuiskasten in bomen. De gemeente hangt deze zelf op in haar eigen bomen. ‘De kasten worden vooral opgehangen op plekken waar de voedselvoorziening [voor de gebruikers van de nestkasten, red.] door het hele jaar heen al enigszins op peil is. De nestkasten moeten jaarlijks gereinigd worden. In het kader van onderzoek naar de aanpak bij de bron wordt zoveel als mogelijk feromoon-vallen hangen om mannetjesvlinders te vangen.’

Bebording

Er worden het komende seizoen geen markeringslinten opgehangen op plekken waar de eikenprocessierups zich bevindt. ‘Dit leidt tot meer teveel risico’s voor de medewerkers die deze werkzaamheden moeten uitvoeren. We plaatsen bij locaties met de eikenprocessierups wel bebording. Op locaties waar evenementen plaatsvinden en in de nabije omgeving is indien nodig extra aandacht voor de bestrijding van de eikenprocessierups.’

Twee weken

Wanneer een melding gemaakt is van de aanwezigheid van de eikenprocessierups, mag het nog maximaal twee weken duren voordat deze verwijderd is. ‘De hoogte van de nesten of het aantal is daarbij niet van belang. Door actieve communicatie gaan we proberen de acceptatie onder bewoners te vergroten van het feit dat nesten tot twee weken aanwezig kunnen zijn en daarmee overlast kunnen geven’.